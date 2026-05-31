「新移民新財富論壇」聚焦華青年創業

「2026年新移民新財富論壇」30日在曼哈頓金融區舉行，數十名華人青年、留學生及新移民出席。(記者范航瑜╱攝影)

「2026年新移民 新財富論壇」30日在曼哈頓金融區(FIDI)舉行，數十名華人 青年、留學生及新移民出席。本屆論壇以「年輕華人在美如何創業、如何增長財富」為主題，邀請橫跨金融、人工智慧、跨境品牌及文化產業的多位嘉賓現場分享。

論壇主辦方Hello China的總裁孫奎表示，「新移民新財富論壇」創辦於2018年，首屆在波士頓哈佛大學舉行，此後輾轉新澤西 及加拿大溫哥華，本屆為第五屆。他說，論壇今年特別針對留學生群體設計內容，因為面對人工智慧衝擊，在美年輕華人正面臨前所未有的迷茫與轉型壓力。

孫奎指出，過去一代留學生的目標往往是進入大企業或大型金融機構，但如今情況已截然不同，人工智慧對金融分析、數據、資訊科技等白領行業衝擊最為直接。他表示，留學生不應固守舊有思路，而應正視自身橫跨美中的獨特優勢。

「中國有大量優質的商業模式、服務體驗與消費品，放到美國市場就是競爭力。」孫奎說，留學生既懂英文、了解美國市場，又熟悉中國產品與文化，若能善用這一橋梁角色，商機不可估量。他亦指出，部分中資企業來美拓展業務，急需兼通中英的人才，薪資往往高於市場平均，呼籲年輕人與家長共同調整心態。

本屆論壇亦設宏觀經濟展望環節，由滙盛金融首席經濟學家陳凱豐主講2026年全球市場與投資方向。陳凱豐分析，美國經濟仍處擴張周期，人工智慧投資已取代消費成為增長主引擎，數據中心、電力基礎設施及晶片等領域存在長期機遇；就業市場則持續降溫，AI對白領行業的替代效應日趨明顯。他表示，「2026年的全球經濟主線仍然是人工智慧革命，AI不僅重塑美國增長模式，也在改變就業結構與資本市場格局。」