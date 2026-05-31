范威克快速路長年施工 可望9月結束

皇后區區長理查茲向媒體表示范威克快速路主要重型工程預計今年9月完工。(取自谷歌地圖)

多年來讓皇后區 駕駛與通勤族頭痛的范威克快速路(Van Wyck Expressway)施工工程，終於可望接近尾聲。市府與皇后區區長理查茲(Donovan Richards)表示，目前范威克快速路主要重型工程預計今年9月完工，屆時除改善道路安全與淹水問題外，也將新增一條通往甘迺迪國際機場(JFK )的專用車道，希望減少機場車流與一般通勤車流交織造成的壅塞。

范威克快速路是連接皇后區與甘迺迪機場的重要幹道，長期承擔機場旅客、貨運、通勤族與急救車輛等多重車流。報導指出，這條道路自1980年代起便持續有各類工程，後來又因甘迺迪機場AirTrain建設，使沿線交通與施工環境更加複雜。自2017年起，紐約州 陸續推動多項范威克快速路改善工程，包括更新老舊基礎設施、調整大西洋大道(Atlantic Avenue)與自由大道(Liberty Avenue)出入口，以及斥資1300萬元更換Jewel 大道天橋等。

州交通廳表示，這波即將完工的工程，主要目標包括改善范威克快速路靠近機場路段的道路安全、減少積水與淹水問題，並透過新增機場專用車道，讓前往JFK的車輛能更順暢進出機場。根據官員說明，該專用道設計為進入後直通機場，途中不能隨意駛出，一般車流則仍有三條右側車道可使用。

不過，對許多長年受范威克快速路塞車所苦的居民而言，9月完工的說法仍需「眼見為憑」。

GatewayJFK商業改善區執行主任強森(James Johnson)表示，對東南皇后區居民來說，范威克快速路多年來幾乎從未真正可靠過。他說，若道路施工結束、交通變順，將明顯改善居民與商家的日常生活，包括貨運配送、接送孩子、上下班及日常出行等，但他要真正看到才會相信。

位於范威克快速路旁、鄰近最壅塞路段的牙買加醫院(Jamaica Hospital)也可能受益。醫院發言人表示，施工結束後有望緩解周邊車流壅塞，院方也感謝交通廳在施工期間保持溝通，確保救護車送醫未受重大影響。該院新的急診部門也即將完工，未來可能迎來更多患者。

對皇后區駕駛而言，這條多年來與塞車、施工和機場交通畫上等號的快速路，能否真正擺脫「永遠在施工」的印象，仍有待今年秋天見分曉。