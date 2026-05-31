曼達尼解散亞當斯憲章委員會 成立COGE推動市府改革

市長曼達尼解散亞當斯的「憲章修訂委員會」，繼而成立「政府效率委員會」(COGE)，重點將放在改革市府運作、(取自市長辦公室)

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)宣布解散前市長亞當斯 (Eric Adams)成立的「憲章修訂委員會」，並繼而成立「政府效率委員會」(Commission of Government Efficiency，簡稱COGE)，重點將放在改革市府運作、研究官僚程序延誤、基礎建設瓶頸等，並提出可能列入11月普選選票的公投提案。

曼達尼在聲明中表示，COGE將深入檢視市府如何運作，找出需要改革的方面，以更快、更聰明、更有效地為勞工階層提供服務，「重建民眾對市府的信任，始於證明市府確實能夠做事。」

此舉發生在6月1日州議會設立截止日期的數天前，要求曼達尼決定接受或拒絕亞當斯成立的「憲章修訂委員會」，該會是亞當斯於去年12月31日，也就是卸任前數小時前所成立，接著推動多項選票提案，其中包括建立地方選舉公開初選制度；批評者認為，該委員會就是試圖讓曼達尼上任後的政治道路變得複雜。

在公開初選制度下，無黨派選民以及其他政黨成員都能參與地方初選，這可能將重新塑造紐約市以民主黨為主的選民結構；亞當斯的委員會在上周擴大議程，新增限制民意代表自行加薪等相關提案。

27日晚間，該委員會正式批准將公開初選議題列入選票中，不過數個小時後曼達尼提交文件，宣布解散該委員會，而其新成立的COGE則包括多名政界資深人士，勞工界與商界領袖。

新委員會計畫在全市舉辦10場公聽會，之後再決定哪些提案送交11月選票；根據市府發布的說明文件，委員會將研究如何消除拖慢公共工程與服務的官僚障礙，同時推動市府運作與預算制度現代化。

對此，亞當斯的委員會則完全沒有退讓跡象，他的前第一副市長、同時擔任委員會義務法律顧問的馬斯特羅(Randy Mastro)27日晚間表示，委員會將繼續工作，且現在已經把公開初選與無黨派選舉放上選票中，「它的法律地位沒有改變，任何試圖改變其地位的行動都會引發進一步的法律問題。」