凱辛納公園常年無水 盼市府修復

凱辛納公園面積約235畝，園內包括凱辛納湖、紐約市唯一的公共自行車競速場、多個遊樂場及球場。(記者高雲兒╱攝影)

位於法拉盛 的凱辛納公園(Kissena Park)部分區域多年來缺乏正常供水，飲水機、洗手間與戲水噴水設施持續停用。隨著夏季高溫來臨，不少到公園活動的家庭與居民表示，原本應是社區避暑與休閒場所的公園，因供水問題變得不便使用，家長需自行攜帶大量瓶裝水，兒童也無法使用噴水設施消暑。

凱辛納公園面積約235畝，園內包括凱辛納湖、紐約市 唯一的公共自行車競速場、多個遊樂場及球場，是法拉盛及周邊社區重要的公共綠地。然而，公園部分區域的供水問題已持續多年，影響飲水、洗手間使用及部分運動場地維護。

倡議人士估計，凱辛納公園約三分之一區域缺乏可正常使用的飲水機與洗手間，對許多家庭而言，公園雖然仍是夏季休閒地點，但缺水讓長時間停留變得更困難。紐約市公園局表示，相關問題源於公園地下兩條供水管線損壞，影響部分區域供水。由於涉及地下基礎設施，修復並非簡單維修工程，預計需要約2500萬元資本經費。

市府目前已有部分改善計畫。紐約市設計與施工局(DDC)正在推動凱辛納公園一座符合「美國殘障人士法」(ADA)標準的新洗手間建築工程，該項目已於2025年5月發布開工通知，預計2026年初開始施工，並於2026年底前基本完工。不過，該工程重點在於提升無障礙設施與現代化洗手間，並不包括整個公園老舊供水管線的全面修復。

市議員黃敏儀(Sandra Ung)表示，她的辦公室已為本地公園項目投入超過2400萬元，其中約1200萬元用於穿越凱辛納公園的東皇后區綠道(Eastern Queens Greenway)項目。她表示，將繼續與各級政府同僚合作，爭取必要資金，推動修復工程，讓選區家庭能再次充分使用凱辛納公園設施。

今年3月，市長辦公室宣布投入5000萬元社區公園倡議資金，用於改善長期被忽視的社區公園設施。不過，公園倡議人士指出，全市仍有不少公園洗手間因維修而關閉，老舊地下管線、漫長採購流程及建築成本上升，都使修復工程更加緩慢且昂貴。

在大型資本工程落實前，倡議人士呼籲市府提供臨時解決方案，包括設置臨時飲水站、流動洗手間，並加快關鍵維修項目的採購程序，以便居民在今年夏天能獲得基本便利。居民表示，在完整供水服務恢復前，他們仍只能繼續自行攜帶瓶裝水，同時要求市府給出明確時間表與經費安排。