華策會辦托育服務者感恩午宴 傳達新政

受邀出席的250名賓客均為持牌家庭托育服務者，透過華策會旗下的家庭托兒聯繫網，與協會緊密合作。(陳小文提供)

紐約華人策劃協會(CPC)早期教育與健康服務部門30日在曼哈頓華埠 東百老匯萬豪大酒家，舉辦托育服務者感恩午宴，約250名持牌家庭托育服務者出席。華策會表示，這是華策會首次舉行此類活動，希望以此表達對長期投身社區兒童照護工作者的謝意，並藉機傳達早期教育最新政策動向。

華策會早期教育與健康服務部門主任陳小文(Sumon Chin)表示，5月既是亞太裔傳承月，也是托育服務者感恩月，適逢其會，華策會決定感謝這批多年來為社區兒童與家庭服務的早教工作者。

受邀出席的250名賓客均為持牌家庭托育服務者，透過華策會旗下的家庭托兒聯繫網(Family Child Care Network)與協會緊密合作，其中涵蓋講中文、英文、韓語及西班牙語的服務者，體現社區多元面貌。

陳小文說，此次是華策會舉辦這類活動的第一回，家庭托育網絡已運作第六年，協會選擇以這種方式向服務者致謝，意義格外不同。在表達謝意的同時，午宴同時亦肩負來實務功能。華策會向出席者介紹了現行早期教育的新要求與政策走向，其中包括兩歲班幼兒托育計畫(2K)的最新推進方向，並廣納服務者意見，共同探討如何更好地服務社區家庭。

她強調，目前市長曼達尼(Zohran Mamdani)與州長霍楚(Kathy Hochul)均高度重視早期教育，相關經費預計將進一步提升，華策會希望藉此機會讓托育服務者了解未來合作將更趨緊密、要求也將相應提高，提前做好準備。陳小文透露，華策會今年還有多項後續活動，包括7月初將在協會總部舉辦另一場感謝活動，以及9月的家庭活動，詳情日後另行公布。

受邀出席的250名賓客均為持牌家庭托育服務者，透過華策會旗下的家庭托兒聯繫網，與協會緊密合作。(陳小文提供)