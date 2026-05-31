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紐約華僑文教中心跨國藝術創作展演

記者高雲兒╱紐約報導
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陳美如旅居紐西蘭多年，長期活躍於國際音樂舞台。(記者高雲兒╱攝影)
陳美如旅居紐西蘭多年，長期活躍於國際音樂舞台。(記者高雲兒╱攝影)

以「自然．抽象．人間」為主題的跨國藝術展演，30日在紐約華僑文教中心舉行。來自紐西蘭的鋼琴家、作曲家陳美如(Sherry Grant)與旅居紐約的畫家李立婷(Lily Kostrzewa)攜手合作，透過鋼琴演奏、繪畫與詩歌，展開一場跨越地域與藝術形式的創作對話。

本次活動圍繞自然景觀、抽象表現與人文情感，嘗試以不同藝術媒介回應生命經驗。現場觀眾在音樂與視覺藝術交織的氛圍中，感受創造力如何連結個人、家庭與社區。

陳美如旅居紐西蘭多年，長期活躍於國際音樂舞台，曾與多位知名中提琴家合作演出，也有30多位來自各國的作曲家為她創作作品並由她首演。她早年出身高雄中學音樂班，後就讀台灣師範大學英語系，移民紐西蘭後仍持續深耕音樂，並曾赴英國短期進修大提琴。

除音樂演奏外，陳美如也將藝術融入家庭生活，帶領四名子女共同參與創作與演出，並與小女兒合作出版詩集。母女二人曾在國際俳句與連軌詩比賽中獲得首獎，展現跨世代的藝術能量。

李立婷則以繪畫呈現自然、抽象與人間情感。其作品與陳美如的音樂及詩作相互呼應，使現場形成視覺、聽覺與文字交織的藝術體驗。

主辦方表示，藝術創作雖不易，但能讓人保持自由、開闊與探索精神。此次展演也讓僑界觀眾透過音樂、畫作與詩歌，感受跨國藝術交流的力量。

以「自然．抽象．人間」為主題的跨國藝術展演，30日在紐約華僑文教中心舉行。(記者...
以「自然．抽象．人間」為主題的跨國藝術展演，30日在紐約華僑文教中心舉行。(記者高雲兒╱攝影)

李立婷則以繪畫呈現自然、抽象與人間情感。(記者高雲兒╱攝影)
李立婷則以繪畫呈現自然、抽象與人間情感。(記者高雲兒╱攝影)

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