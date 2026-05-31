反ICE示威施壓 曼哈頓停車場撤聯邦車

曼哈頓下城一處停車場日前疑為移民暨海關執法局提供停車位，遭到抗議後已移出聯邦車輛。圖為示意圖。(路透)

曼哈頓 下城一處停車場日前疑為移民 暨海關執法局(ICE )提供停車位，遭到移民維權團體的抗議；在示威活動後，該停車場負責人表示已移出九輛聯邦政府的車輛。位於莫頓街(Morton St)18至20號的停車場，近期引來大批移民維權人士和抗議者聚集停車外，他們舉著手語牌高喊「ICE在這裡停車」抗議。

提供停車位租約的科技公司Metropolis發言人萊維坦(Lizzy Levitan)表示，他們在得知聯邦的九輛車曾短暫在該處停放後，已立即採取行動要求移走；她證實這些車輛屬於美國聯邦政府，但無法確認是否為ICE使用，ICE方面則未做出回應。

隨著全美各地反ICE示威者愈發揭露那些從移民執法中獲利的私人承包商、以及州與地方政府機構，紐約市維權人士也在做著相同的事，抗議人士指出，至少有一輛政府車輛此前曾停放在哈德遜河公園(Hudson River Park)的40號碼頭附近。

此前便傳出ICE紐約市外勤辦公室現位於哈德遜河公園西側的停車位合約即將到期，計畫在Varick街201號的辦公地點周邊四分之一哩範圍內，也就是曼哈頓下城處，租用室內停車空間，用於停放SUV轎車、中型廂型車及小型巴士等。

自此以後，抗議人士一直在周邊停車場調查ICE可能停車的位置，當地反ICE倡議團體「Chelsea Neighbors United」組織者則在近日向Metropolis執行長以色列(Alexander Israel)發送電子郵件，要求公司停止允許ICE車輛停放於莫頓街停車場；電郵中寫道，「我們知道ICE目前正在你們位於莫頓街的場地停車，我們敦促你們保護社區居民，對ICE說『不』。」

簽署該電郵的退休教育工會組織者魯德尼克(Trudy Rudnick)表示，在過去幾個月開始參與當地反ICE組織活動，「人們真的非常憤怒，尤其是他們竟敢把車停在我們社區裡，然後開著那些車綁走我們的鄰居。我們對那些在社區餐館、商店與家庭中工作的居民受到威脅而感到憤怒。」