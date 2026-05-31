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紐約州氣候法延後執行 環團憂汙染持續

記者高雲兒╱紐約報導
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州府把部分減排規定的完成時間延到2028年，反對者擔心，住在空氣汙染嚴重地區的居...
州府把部分減排規定的完成時間延到2028年，反對者擔心，住在空氣汙染嚴重地區的居民，還要繼續等待改善。(記者曹馨元╱攝影)

紐約州新財政年度預算簽署後，其中一項氣候法調整引發環保團體不滿。州府把部分減排規定的完成時間延到2028年，支持者說這有助於避免能源費用太快上漲，反對者則擔心，住在空氣汙染嚴重地區的居民，還要繼續等待改善。

紐約州2019年通過「氣候領導與社區保護法」(CLCPA)，目標是減少溫室氣體排放。簡單來說，就是要求政府拿出具體規則，讓發電、交通、建築等行業逐步減少汙染。但環保團體指出，州府原本應在2024年前完成相關規定，卻沒有按時完成，因此去年提告。

代表原告的環境法律組織地球正義(Earthjustice)律師斯佩克特(Rachel Spector)表示，這起訴訟原本只是要求州府遵守法律期限。紐約公共利益律師協會環境正義主任陳凱洛琳(Caroline Chen)也說，如果沒有具體規定，減排目標就很難落實。

環保團體最擔心的是，延後規定會讓汙染較重社區繼續承受壓力，這些社區往往靠近高速公路、工業設施、垃圾處理場或其他汙染源，居民長期面臨空氣品質不佳、噪音、廢氣與健康風險。對他們來說，氣候法不是抽象口號，而是能不能早一點改善生活環境的問題。

州府則強調，政策不能只看減排，也要考慮民眾帳單，霍楚辦公室表示，州長的首要任務是確保紐約人用得起能源，同時保持供電穩定。州府認為，若推動太快，可能導致電費、暖氣費等能源成本上升，反而加重家庭負擔。

新預算將部分規定期限延至2028年，並設定新的中期目標，到2040年減排60%。州長辦公室表示，紐約州仍會朝2050年減排目標前進，並未放棄氣候承諾。

共和黨則認為，這次調整還不夠。州眾議員帕梅薩諾(Phil Palmesano)表示，紐約需要重新檢視能源政策，把能源價格、供電穩定、政策可行性，以及民眾是否有不同能源選擇放在優先位置。

環保團體則警告，延後時程可能讓州府減排行動繼續慢下來。他們認為，若沒有明確規定，相關產業和基礎設施也不會真正改變，而最先付出代價的，仍是住在汙染較嚴重社區的居民。

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