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道明銀行華裔員工洩客戶資料助詐騙 竊逾340萬元

記者馬璿╱紐約報導
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皇后區道明銀行一名華裔員工利用職務之便，將客戶資料轉交詐騙集團協助犯罪。示意圖。...
皇后區道明銀行一名華裔員工利用職務之便，將客戶資料轉交詐騙集團協助犯罪。示意圖。(美聯社)

皇后區道明銀行(TD Bank)一名員工因將客戶資料轉交詐騙集團協助犯罪，已在聯邦法院認罪，並承認幫助歹徒從客戶帳戶盜取逾340萬元。若罪成，他被指控的兩項罪名分別最高可判處30年有期徒刑。

現年28歲的林章健(Cheungkin “Kelvin” Lam，姓名皆音譯)27日在新澤西州紐瓦克聯邦法院出庭認罪。檢察官指控，他利用在皇后區分行的職務之便，將高資產客戶帳戶資料提供給外部詐騙人員。根據法庭文件，林章健就「共謀以電信詐騙手段侵害金融機構罪」以及「偽造銀行記錄罪」兩項罪名認罪。

根據司法部資料，林章健承認兩項聯邦罪名，並坦承收受至少15萬5000元賄款，協助詐騙集團鎖定道明銀行客戶下手。檢察官表示，其行為導致客戶損失共計343萬3989元。林章健預計於10月15日在紐瓦克聯邦法院接受量刑。

調查人員指出，林章健利用道明銀行的員工帳號，未經授權查詢客戶帳戶，並向主管索取每月高餘額報告，藉此在銀行內部篩選出高價值目標。檢察官表示，林隨後將機密帳戶資料轉交共謀者，後者再利用這些資訊入侵帳戶、提領現金。

法庭文件中提及的一起案例稱，林章健所下手的其中一名客戶便被盜取約41萬7300元，而所有共謀者合計涉嫌竊取金額逾650萬元。同一份起訴文件亦指稱，林章健還賄賂另一家銀行員工，開設空殼帳戶，用於洗白詐騙所得。

道明銀行向業界媒體「Banking Dive」表示，調查期間已配合執法機關，並正積極強化防詐機制。據Courier-Post報導，林章健是今年多名相關詐騙案中認罪的道明銀行員工之一，不過目前無證據指出系列案件有任何關聯。

華裔 皇后區 新澤西州

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