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布碌崙男子槍傷MTA檢查員 判15年

記者顏潔恩╱紐約報導
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布碌崙地區檢察官蔣沙樂(右)近期宣布，一名男子因槍擊MTA檢查員被判15年監禁。...
布碌崙地區檢察官蔣沙樂(右)近期宣布，一名男子因槍擊MTA檢查員被判15年監禁。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)近期宣布，布碌崙一名男子因在2023年向四名大都會運輸署(MTA)檢察員開槍，被捕後面臨四項二級謀殺未遂罪名；他最近認罪後，被判15年監禁。

現年52歲的懷特(Samuel White)在2023年4月18日，於布碌崙Starrett City的Flatlands大道與Louisiana大道交界處搭公車，當時四名MTA「鷹隊」(Eagle Team)成員也登上其搭乘的B82號快速公交車查票；懷特被成員告知自己未支付車費，要求在下一站下車並到售票機處補車票。幾人在數分鐘後抵達下一站，公車隨後離開，懷特被留在原地。

他開始變得情緒激動，吼道檢查員毀了自己的生活，害他上班遲到；他隨後走到一棵樹後，從背包取自一把0.45口徑手槍，並朝四人開槍，當中一名檢查員在躲到售票亭後試圖找掩護時，右小腿被子彈擦傷，被送往國王郡醫院治療後已出院。案發後，調查人員在現場共發現九個彈殼和兩顆子彈。

懷特次日就被逮捕，也承認自己是槍手，用非法途徑購買此次襲擊的槍枝，他隨後被控四項二級謀殺未遂罪；懷特今年3月已對四項罪名認罪，26日在法官Adam Perlmutter面前，被宣布判處15年監禁。

蔣沙樂表示，四名MTA檢查員只不過履行職務，要求被告支付2.75元的車費，不料對方竟掏槍連開10槍，「此次的判決表明，布碌崙絕不容忍任何對交通工作人員實施的暴力行為。」

布碌崙 MTA 大都會

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