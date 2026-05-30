法拉盛波莫諾克公屋遊樂場翻新 增設戲水區

皇后區法拉盛波莫諾克公屋(Pomonok Houses)一處遊樂場將進行翻新，並增設全新戲水區。28日居民代表、社區夥伴及國會眾議員孟昭文(Grace Meng)在現場舉行動工儀式。(孟昭文辦公室提供╱Tameek Williams攝影)

皇后區法拉盛 波莫諾克公屋(Pomonok Houses)一處遊樂場將進行翻新，並增設全新戲水區，為居民提供更安全、無障礙，也更適合親子使用的戶外空間。公共住房社區基金會(Public Housing Community Fund, PHCF)28日與紐約市 房屋局(NYCHA)、居民代表、社區夥伴及國會眾議員孟昭文(Grace Meng)在現場舉行動工儀式。

這項工程由PHCF推動，經費包括孟昭文在國會爭取的55萬元聯邦社區項目撥款(Community Project Funding, CPF)。計畫將改造現有遊樂場，加入戲水設施，讓居民在夏季有消暑空間，也讓兒童和家庭多一處可使用的公共場所。

工程內容包括拆除既有地面，重新鋪設柏油、混凝土和安全地墊，並調整原有給水管線與水景設施，以安裝新的戲水設備。場內也將增設旋轉遊樂設施、平台和長椅座位，部分既有遊樂設施則會保留。

PHCF執行主任Alex Zablocki、NYCHA行政總裁Lisa Bova-Hiatt及波莫諾克公屋居民協會主席Tamika Williams-Moore均表示，這項工程不只是遊樂設施翻新，更是對社區公共空間的一項長期投資。翻新後的遊樂場和戲水區將把原本較少被使用的空間，轉變為居民遊玩、消暑和交流的場所，同時提供更安全、便利的活動環境，有助提升公屋家庭生活品質，並加強鄰里之間的連結。

PHCF表示，這項遊樂場與戲水區構想，最早來自2022年居民對社區開放空間改善的投票結果。當時PHCF與NYCHA已先完成籃球場、烤肉區、野餐區及座位等改善；遊樂場和戲水區則是居民當年提出、但尚未獲得經費支持的想法。經過去年秋季的設計討論後，工程於今年5月28日動工，預計明年9月中旬完工，讓這項由居民提出的社區改善計畫逐步落實。