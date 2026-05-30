一年一度 曼哈頓懸日引人潮駐足

一年一度的「曼哈頓懸日」(Manhattanhenge)29日在紐約上演，夕陽在晚上8時13分對齊曼哈頓東西向街道網格，吸引大批市民駐足觀賞。(記者范航瑜╱攝影)

一年一度的「曼哈頓 懸日」(Manhattanhenge)29日在紐約上演，夕陽在傍晚8時13分對齊曼哈頓東西向街道網格，景色壯麗，吸引大批市民駐足觀賞。不少攝影愛好者提早占據42街等觀景要道，爭睹這幕只持續數分鐘的城市天文奇觀。不過當天天公不作美，傍晚天氣轉陰，懸日景色並未出現。

所謂「曼哈頓懸日」，是指太陽落日方向與曼哈頓街道網格完全對齊的天象，由於紐約市 的街道規畫源自1811年的城市網格計畫，方位偏離正北約29度，因此每年僅有固定幾天出現這一景象。今年共有四個觀測日，春季為5月28日(半日)及29日(全日)，夏季則是7月11日(全日)及12日(半日)。

據市公園局建議，觀景最佳街道包括曼哈頓14街、23街、34街、42街及57街，其中42街與第一大道交匯的都鐸城高架橋(Tudor City Overpass)因可同時將克萊斯勒大廈(Chrysler Building)及One Vanderbilt納入畫面，歷來最熱門。

當日，曼哈頓中城各主要路口人潮洶湧，三腳架林立，不少攝影愛好者提前一小時甚至更早抵達卡位，部分街段更因人群聚集而影響車輛通行。華人居民Irene在紐約居住多年，因為不愛湊熱鬧，一直沒來看過懸日。但近日天氣晴朗，氣溫宜人，加上29日恰逢周五下班迎接周末，便約了朋友一起觀賞。

Irene表示，曼哈頓懸日與一般晚霞同樣短暫難得，「我拍過一些紐約街道之間的漸變晚霞。但懸日這種機會不常有，所以正好來感受一下。」Irene這次特地帶來全片幅單眼相機，並做足功課，選用長焦鏡頭，以求捕捉太陽與整棟樓宇同框的震撼畫面。雖然原本考慮前往人氣最旺的都鐸城高架橋，但考量人潮眾多，改赴34街尋找更從容的觀景位置。

當日原本天氣晴朗，但鄰近日落時轉為多雲，以至於懸日並未出現。Irene表示7月還會有一次機會，如果到時候有機會會再回來看看。

「曼哈頓懸日」一詞由自然歷史博物館(American Museum of Natural History)天文物理學家泰森(Neil deGrasse Tyson)所創，取自英格蘭史前巨石陣Stonehenge之名，意指曼哈頓的高樓大廈在這一刻化為現代版的神秘立石，將太陽框在其中。錯過29日觀賞的民眾，可等到7月11日(周六)，時間為晚上8時20分。

29日，曼哈頓中城各主要路口人潮洶湧，三腳架林立，不少攝影愛好者提前一小時甚至更早抵達卡位，但天公不作美，未能看到懸日。(記者范航瑜╱攝影)