我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「適合履行總統職務」白宮公布川普健檢報告 認知測驗滿分

第一頭通過「鏡子測驗」大象 紐約布朗克斯動物園亞洲象Happy逝世

皇后區民代援助暴雨受災戶 促改善基建

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市議員李琳達表示，上周暴雨當晚皇后區霍利斯積水一度淹沒車輛。(市議員李琳達辦公室...
市議員李琳達表示，上周暴雨當晚皇后區霍利斯積水一度淹沒車輛。(市議員李琳達辦公室提供)

皇后區多位民選官員近日針對上周強降雨造成的積水與財產損失展開後續行動，協助受災居民申報損失、獲取物資，也要求市府加快改善排水與防洪基礎設施。民代指出，短時強降雨已不再是偶發事件，皇后區多個低窪社區和老舊排水系統面臨的壓力正日益加劇。

市議員李琳達(Linda Lee)辦公室本周與市清潔局、應急管理辦公室及其他組織合作，前往霍利斯(Hollis)向受災家庭提供食物等援助。李琳達表示，上周暴雨當晚當地積水一度淹沒車輛，並流入部分民宅，對居民生活造成實際影響。

代表森林小丘(Forest Hills)一帶的市議員舒曼琳(Lynn Schulman)也表示，上周的暴雨再次暴露皇后區排水系統不足。她指出，過去被視為「一代人才遇到一次」的風暴，如今已變得愈來愈常見，但城市基礎設施並未跟上氣候變化帶來的新現實。她說，不能再要求居民一次次為下一場暴雨做準備，而讓淹水成為生活常態。

舒曼琳表示，其選區部分地區在暴雨中嚴重積水，部分商家也遭遇水浸，店面受損、生計受影響。她表示，市府計畫在全市更換集水井，相關工程今年夏天將率先在皇后區第12、13及14社區委員會轄區展開。她肯定市府對排水設施的投入，同時強調將繼續為自己選區爭取更多防洪與基礎設施資源。

皇后區的淹水問題由来已久。2021年艾達颶風襲擊紐約時，皇后區是全市傷亡最嚴重的地區之一，部分居民在地下室或半地下室住處遇難；霍利斯、皇后村等內陸社區此後也長期要求市府改善排水系統。類似問題在法拉盛及東北皇后區同樣存在，市議員黃敏儀表示，居民不應每逢暴雨都擔心家園受損。2024年，市府宣布一批防洪及風暴應對項目，內容包括升級下水道、改善雨水收集設施、增設綠色基礎設施等。

市府提醒，因暴雨造成財產損失的居民與商家，可至reportdamage.nyc.gov申報損失，也可撥打311或登入nyc.gov/311申請相關服務。

市議員李琳達辦公室本周與市清潔局、應急管理辦公室及其他組織合作，前往皇后區霍利斯...
市議員李琳達辦公室本周與市清潔局、應急管理辦公室及其他組織合作，前往皇后區霍利斯(Hollis)向受災家庭提供食物等援助。(市議員李琳達辦公室提供)

皇后區 李琳達

上一則

第二屆臺灣童玩節已於日前在紐約登場 從童玩到布袋戲 串聯文化與社群

下一則

州主計長赴8大道 返還無人認領資金
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

長島市新建案申請重分區 遇阻

長島市新建案申請重分區 遇阻
下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝

下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝
皇后區最大可負擔社區 威利點880戶平價屋迎首批居民

皇后區最大可負擔社區 威利點880戶平價屋迎首批居民
皇后區無照拖吊猖獗 黃友興呼市府加強管制

皇后區無照拖吊猖獗 黃友興呼市府加強管制

熱門新聞

國泰航空示意圖。(路透)

國泰航空轉降波士頓 旅客怒控遭丟包：花200元回紐約

2026-05-22 20:29
孟昭文近日譴責川普政府有關綠卡申請的新政策，批評該政策並非針對所謂「最壞中的最壞」移民，而是在攻擊合法移民。(國會資料圖)

孟昭文譴責綠卡新政：打擊合法移民 恐拆散家庭多年

2026-05-23 15:26
自「大而美法案」通過後，針對糧食券(SNAP)受益人的工作要求更加緊縮，新規將於6月1日起正式執行。(記者馬璿／攝影)

領糧食券須工作6月1日生效 逾4萬紐約客恐失福利

2026-05-28 16:10
圖為被告潘賈斯汀2022年登記在案的影像。(取自紐約州刑事司法服務處)

性剝削至少50少女 華男恐囚70年

2026-05-23 02:25
紐約市清潔局新規要求一至九戶住宅使用官方NYC Bin丟棄一般垃圾，新規夏季期間先發警告，9月8日起全面執法。圖為皇后區住宅外擺放的垃圾桶與回收桶。（記者戴慈慧／攝影）

紐約1至9戶住宅 6月1日起改用官方垃圾桶

2026-05-26 07:15
州警喬裝建築工人，在上州高速公路施工區域內8小時內開出94張罰單。(紐約州警提供)

紐約州警喬裝工人 90號州際公路沿線8小時抓近百超速

2026-05-26 19:43

超人氣

更多 >
疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語

疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語
美商無人艇「光魚」穿越台灣海峽 5天追蹤拍攝多艘中國軍艦

美商無人艇「光魚」穿越台灣海峽 5天追蹤拍攝多艘中國軍艦
侵占逾億人民幣 前少林寺方丈釋永信遭重判24年

侵占逾億人民幣 前少林寺方丈釋永信遭重判24年
中國煽動？猶他州數據中心計畫遭民眾抗議

中國煽動？猶他州數據中心計畫遭民眾抗議
維州5死44傷大車禍 華人巴士司機也受傷…來自紐約史島

維州5死44傷大車禍 華人巴士司機也受傷…來自紐約史島