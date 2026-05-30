皇后區民代援助暴雨受災戶 促改善基建

市議員李琳達表示，上周暴雨當晚皇后區霍利斯積水一度淹沒車輛。(市議員李琳達辦公室提供)

皇后區 多位民選官員近日針對上周強降雨造成的積水與財產損失展開後續行動，協助受災居民申報損失、獲取物資，也要求市府加快改善排水與防洪基礎設施。民代指出，短時強降雨已不再是偶發事件，皇后區多個低窪社區和老舊排水系統面臨的壓力正日益加劇。

市議員李琳達 (Linda Lee)辦公室本周與市清潔局、應急管理辦公室及其他組織合作，前往霍利斯(Hollis)向受災家庭提供食物等援助。李琳達表示，上周暴雨當晚當地積水一度淹沒車輛，並流入部分民宅，對居民生活造成實際影響。

代表森林小丘(Forest Hills)一帶的市議員舒曼琳(Lynn Schulman)也表示，上周的暴雨再次暴露皇后區排水系統不足。她指出，過去被視為「一代人才遇到一次」的風暴，如今已變得愈來愈常見，但城市基礎設施並未跟上氣候變化帶來的新現實。她說，不能再要求居民一次次為下一場暴雨做準備，而讓淹水成為生活常態。

舒曼琳表示，其選區部分地區在暴雨中嚴重積水，部分商家也遭遇水浸，店面受損、生計受影響。她表示，市府計畫在全市更換集水井，相關工程今年夏天將率先在皇后區第12、13及14社區委員會轄區展開。她肯定市府對排水設施的投入，同時強調將繼續為自己選區爭取更多防洪與基礎設施資源。

皇后區的淹水問題由来已久。2021年艾達颶風襲擊紐約時，皇后區是全市傷亡最嚴重的地區之一，部分居民在地下室或半地下室住處遇難；霍利斯、皇后村等內陸社區此後也長期要求市府改善排水系統。類似問題在法拉盛及東北皇后區同樣存在，市議員黃敏儀表示，居民不應每逢暴雨都擔心家園受損。2024年，市府宣布一批防洪及風暴應對項目，內容包括升級下水道、改善雨水收集設施、增設綠色基礎設施等。

市府提醒，因暴雨造成財產損失的居民與商家，可至reportdamage.nyc.gov申報損失，也可撥打311或登入nyc.gov/311申請相關服務。