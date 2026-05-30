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城市公益聯合會慶亞裔月表彰傑出女性領袖與青年

記者高雲兒╱紐約報導
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城市公益聯合會日前在紐約州府奧本尼(Albany)舉辦「美國250周年：承先啟後...
城市公益聯合會日前在紐約州府奧本尼(Albany)舉辦「美國250周年：承先啟後，繼往開來」紀念暨亞太裔傳統月表彰活動。(主辦方提供)

城市公益聯合會(Urban United Association)日前在紐約州府奧本尼(Albany)舉辦「美國250周年：承先啟後，繼往開來」紀念暨亞太裔傳統月表彰活動。來自紐約各社區的百餘名嘉賓、社區代表及合作夥伴出席，共同參與這場結合歷史教育、文化傳承與社區表彰的活動。

本次活動由城市公益聯合會主辦，紐約州眾議員鄭永佳、紐約州參議員陳學理協辦。活動以美國建國250周年為背景，呼應5月亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month)，表彰在專業領域、社區服務、文化藝術及青少年發展方面作出貢獻的亞裔女性領袖與青年代表。

表彰環節中，鄭永佳與陳學理分別向得獎者頒發褒揚狀。「傑出亞裔女性社區領袖獎」得獎者包括Maimonides Medical Center成人過敏與免疫科主任Dr. Mary Lee-Wong, MD, MS；天普大學(Temple University)代表Kathy Zhou；紐約中國旗袍會(New York Chinese QiPao Association)會長Kali Mo；旅美音樂創作家、Steinway & Sons高級鋼琴演奏者Hsia-Ti Lin Savitt及其樂團；以及城市公益聯合會代表Wai Man Chan等。

活動還頒發「AAPI榮譽之星學生服務獎」(AAPI Star Student Committee Service Awards)，表彰青年在學業、公益服務、創意與文化參與方面的表現。得獎學生包括卡內基美隆大學2026屆全額獎學金得主Heidi Choy、霍瑞斯曼學校2027屆學生Darren Qian、獲「小天才榮譽獎」的Arthur Zheng，以及以原創作品「Happy Birthday USA」獲原創音樂人獎的Martin Qin。

亞裔 紐約州

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