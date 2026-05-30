州預算補賭癮治療缺口 保險須納給付

州參議員劉醇逸表示，州預算納入賭博成癮治療保險給付規定，盼補足現行照護缺口。(記者戴慈慧╱攝影)

紐約州 本周通過的州預算，納入賭博成癮治療保險 給付規定。新規上路後，商業健康保險將須涵蓋賭博成癮治療，相關保障將更接近目前酒精與藥物成癮治療的保險要求。

這項改變主要是為了補上現行制度缺口。州參議員劉醇逸(John Liu)辦公室指出，目前紐約州法律並未明確要求商業保險承保賭博成癮治療；若患者未同時被診斷出藥物或酒精成癮，保險公司未必會給付相關治療費用。新預算條文將要求保險涵蓋由州成癮服務辦公室(Office of Addiction Services and Supports)監管的賭博成癮治療服務。

州預算也要求州金融服務廳(Department of Financial Services)檢視賭博成癮治療的保險涵蓋情況，了解民眾在尋求治療時，是否仍遇到給付不足、費用過高或資源不易取得等問題。

這項政策通過之際，紐約州正快速擴大合法賭博。除了彩票、賽馬和既有賭場，手機運動博彩也已在紐約上路；紐約市 也將新增賭場執照。社區服務機構和心理健康倡議人士長期提醒，賭博機會增加，可能讓更多人面臨成癮、債務和家庭壓力，低收入、移民及其他弱勢社群受到的衝擊尤其值得關注。

賭博成癮並不只是「自制力不足」或個人理財問題。美國精神醫學會(American Psychiatric Association)出版的「精神疾病診斷與統計手冊」第五版(DSM-5)，已將賭博障礙列為可診斷的成癮相關疾病。

劉醇逸表示，紐約市合法賭博持續擴張，政府也須同步建立減害措施。他說，州府允許並規範菸酒等活動時，也會設置防治和治療機制；賭場與線上博彩擴大後，保險公司不應只在賭博成癮伴隨藥物濫用時才提供保障。