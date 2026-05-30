賓州小鎮2水療店涉賣淫被查

賓州警方27日搜查賓氏亞洲水療店(Bins Asian Spa)，逮捕兩名出生於中國的女子，指控她們涉嫌賣淫、招攬賣淫及刑事使用通訊設備等罪名。(谷歌地圖)

不到一個月內，賓州 萊康明郡(Lycoming County)蒙圖斯維爾鎮(Montoursville)的同一條街上，已有兩家水療店因涉嫌賣淫活動遭警方取締。當地警方27日搜查賓氏亞洲水療店(Bins Asian Spa)，逮捕兩名中國籍女子，指控她們涉嫌促成賣淫、招攬賣淫及刑事使用通訊設備等罪名；法院文件顯示，美國移民及海關執法局(ICE )也已接獲通知。

根據警方文件，被捕者為61歲的陳玉(Yu Chen，音譯，下同)及56歲的方珊(Fang Shaen)。兩人目前被關押，不得保釋。

警方表示，案件起於一次交通攔查。調查人員從中獲悉，有人曾在該水療店支付110元，購買按摩及性服務。警方其後又攔查一名來自華盛頓州 西雅圖的男子，該男子剛離開水療店。警方使用黑光檢測其外衣時，在其下身部位發現疑似體液痕跡。

隨後數日，警方又攔查多名離開該水療店的男子，部分人承認曾在店內支付費用購買性服務。

警方於本周執行搜查令時，在店內一間房間發現一名裸體男子，陳玉與方珊也在場。搜查期間，另有一名男子手持240元試圖進入店內。該男子向警方承認，他通過網站找到該水療店，前來尋求按摩及性服務。警方稱，現場處理過程中，在多個服務房間內都發現體液痕跡，並查扣超過1000元現金。

陳玉與方珊各被控五項賣淫罪，以及一項招攬賣淫罪和一項刑事使用通訊設備罪。兩人提堂時通過翻譯向地方法官表示，她們均出生於中國，且在中國有家人。

陳玉稱自己於2022年來美。方珊則稱是在網上找到這份工作，不知老闆是誰。她表示已在美國12年，並稱護照在紐約法拉盛。她還向法官表示曾於2014年在亞利桑納州一宗涉及人口販運和有組織犯罪的案件中被起訴，並擔心自身安全。

此次案件發生前不到一個月，蒙圖斯維爾鎮的家園水療店(Jia Yuan Spa)也因類似案件被查。當時，48歲的李柳萍(Liuping Li)被指經營賣淫場所並促成相關活動；另一名女子邵海華(Haihua Shao)已被ICE拘留，未來可能面臨地方刑事指控。