州長簽移民保護新法 限制ICE執法擴權 保護居民憲法權利

紐約州長霍楚28日宣布，她已簽署一系列保護紐約州移民的全面性法案。(取自州長辦公室)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)28日宣布，作為2027財年通過預算案(FY27 Enacted Budget)的一部分，她已簽署一系列全面性法案，以保護紐約居民免受移民 及海關執法局(ICE )激進的執法影響；這些新法律將使地方執法部門專注於維護社區安全，而非協助ICE執法，同時保護紐約居民的憲法權利，並要求聯邦執法人員承擔責任。

霍楚表示，此次預算案中提出的新措施，也建立在先前提出、針對聯邦移民執法升級所推出的保護方案基礎上；其中新法禁止地方政府、州警、地方警察以及懲教機構與聯邦政府簽署「287(g)協議」或類似合作協議，避免地方執法人員與設施被用於民事移民執法中，同時也禁止州與地方民事機構及公立學校資源被用於移民執法中。

此外，地方政府不得支付或協助負擔移民拘留中心的興建、持有或營運成本、不得在缺乏公眾參與的情況下修改土地使用規範，以允許興建或使用移民拘留設施；法案也禁止州、地方及聯邦執法人員在與公眾互動時配戴遮臉裝備，但戰術裝備、太陽眼鏡以及醫療口罩不在禁止範圍內。

目前，紐約居民可依聯邦民權法起訴州或地方官員侵犯憲法權利，但對聯邦官員提告的途徑相對有限；新法將建立州級法律框架，允許紐約居民對聯邦、州及地方官員侵犯其憲法權利提起訴訟。

新法也限制移民執法人員進入投票站，以避免選民受到恐嚇或干擾，私人機構如醫院、日托中心、學校、宗教場所及住宅，也被授權採取相同保護措施；法案也明確保障移民學生接受教育的權利，將「無論移民身分皆享有免費公立教育」寫入法律。

霍楚表示，ICE濫權行為在紐約州不會被容忍，因此州府制定了一套全面政策，「致力於讓ICE承擔責任、保障每位紐約人的憲法權利與安全，同時確保紐約州不會成為罪犯的避風港」。