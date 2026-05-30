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賓州車站火災 癱瘓紐約、新州通勤 民眾出行須提前規畫

記者戴慈慧╱紐約報導
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賓州車站附近一列Amtrak維修車29日凌晨在紐約與新澤西之間的哈德遜河隧道起火...
賓州車站附近一列Amtrak維修車29日凌晨在紐約與新澤西之間的哈德遜河隧道起火，導致新澤西運輸局、長島鐵路及Amtrak服務大受影響。(記者許君達╱攝影)

紐約都會區周末交通挑戰加劇。曼哈頓賓州車站(Penn Station)附近一列Amtrak維修車29日凌晨在紐約與新澤西之間的哈德遜河隧道起火，導致新澤西運輸局(NJ Transit)、長島鐵路(LIRR)及Amtrak服務大受影響；同時，紐新航港局也提醒，5月29日至6月4日期間，多座橋隧將有車道關閉，甘迺迪國際機場(JFK)重建工程亦可能造成車流延誤，民眾出行應提前規畫。

火警發生於29日凌晨約1時30分，現場位於10大道與31街附近，濃黑煙霧從地面冒出。當局表示，事故疑似由兩列Amtrak工程列車碰撞引發，影響電力系統後起火。消防人員一度發出二級火警，並從緊急出口進入隧道滅火。事件造成五名疑似鐵路員工吸入濃煙受傷，其中兩人傷勢較重。

受事故影響，賓州車站早高峰通勤陷入混亂。長島鐵路服務於清晨近6時恢復，新澤西運輸局及Amtrak則至下午約1時才陸續恢復，但乘客仍被提醒可能出現延誤及取消。許多新澤西乘客被迫改搭PATH進入曼哈頓，車站內出現排隊與查詢替代路線的人潮。紐約大都會運輸署(MTA)主席利博(Janno Lieber)表示，區域交通仰賴Amtrak老舊基礎設施，類似事故對整體通勤系統造成連鎖衝擊。

紐新航港局同日也發布本周交通提醒，呼籲旅客使用大眾運輸並預留額外時間。航港局指出，JFK正進行190億元重建工程，機場道路網部分路段有改道或關閉，搭乘叫車服務及自行開車旅客都可能遇到延誤。機場旅客可考慮搭乘AirTrain JFK、地鐵、公車或長島鐵路；從中央車站或賓州車站前往牙買加站(Jamaica)轉乘AirTrain的列車約每20分鐘一班。

航港局並建議，接送JFK旅客的駕駛可使用AirTrain JFK Lefferts Blvd站的免費接送與等候區，再由乘客搭乘免費機場AirTrain，約八分鐘可抵達航廈，以避開航廈前方壅塞。JFK第5航廈和第7航廈的叫車接客地點也持續移至Howard Beach Ride App & Car Services Lot，旅客須先搭AirTrain前往。

此外，喬治華盛頓大橋、荷蘭隧道、林肯隧道、Goethals Bridge及Outerbridge Crossing本周均有夜間或日間部分車道關閉。航港局提醒，行經上述橋隧或三大機場的民眾，應出門前查詢最新交通狀況，尤其在火車服務剛恢復、橋隧施工和機場道路改道同時進行下，通勤與出遊時間都可能明顯拉長。

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