皇后學院畢業典禮 表彰傑出校友

校長吳華揚在致畢業生的賀詞中表示，取得大學學位並非易事。(記者高雲兒／攝影)

皇后學院(Queens College)28日上午舉行第102屆畢業典禮，向2026屆畢業生授予學位。典禮由皇后學院校長吳華揚(Frank H. Wu)主持，多名民選官員、校方代表、教職員、畢業生及家屬出席，共同見證畢業生邁向人生新階段。

吳華揚在致畢業生的賀詞中表示，取得大學學位，背後包含長時間學習、兼顧課業與個人責任，以及通勤等各種挑戰。他勉勵畢業生為自己的成就而自豪，也勿忘記一路支持的家人、朋友、教師與校方人員。他並提醒畢業生，成功不僅是個人奮鬥，也包括為他人生活帶來改變，呼應皇后學院校訓「我們學習，為了服務」(Discimus ut Serviamus)。

典禮中，皇后學院向兩名傑出校友頒授榮譽人文博士學位。其中，已故校友戴利(Marie Maynard Daly)獲追授榮譽人文博士學位。戴利是美國首位獲得化學博士學位的非裔 女性，曾在生物化學、細胞代謝、DNA研究及心血管疾病等領域作出重要貢獻。另一名獲頒榮譽人文博士學位的是1951屆校友桑德勒(Lucy Freeman Sandler)。桑德勒是中世紀歐洲泥金手稿研究領域的重要學者，曾任紐約大學 藝術史系主任，並出版多部具影響力的學術著作。 皇后學院(Queens College)28日上午舉行第102屆畢業典禮，向2026屆畢業生授予學位。(記者高雲兒／攝影)

皇后區區長理查茲(Donovan Richards, Jr.)則獲頒皇后學院校長獎章(Queens College President’s Medal)，並擔任本屆畢業典禮主旨演講嘉賓。校方說，理查茲是皇后區出身的公共服務者，曾任紐約市議員，2020年出任皇后區區長。多年來，他關注公共安全、環境保護、災後復原、土地使用、經濟發展與社區資源分配等議題。

典禮期間，校方也表彰多個周年校友班級，包括1951屆、1956屆、1966屆、1976屆及1986屆校友，象徵該校跨世代的校友傳承。皇后學院學生來自145個以上國家，是全美最多元化的大學之一。