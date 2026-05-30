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華美協進社世紀晚宴 謝鋒、陳沖等700名嘉賓同歡

記者范航瑜／紐約報導
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華美協進社新任社長余進致辭。(記者范航瑜／攝影)
華美協進社新任社長余進致辭。(記者范航瑜／攝影)

華美協進社(China Institute of America)28日晚在曼哈頓中城Cipriani酒店舉辦百年晚宴，中國駐美大使謝鋒、演員陳沖、主持人楊瀾、設計師王薇薇等近700名嘉賓出席，共同見證華美協進社的世紀歷程。

晚宴開場為一段90秒的機器人表演，配合專為協會百年紀念創作的主題曲，曲風以嘻哈元素結合電子及當代音樂。隨後，梅蘭芳京劇團台柱、梅派第三代傳人胡文閣登台，演出經典折子戲「貴妃醉酒」選段。兩場演出一前一後，象徵協會守護傳統同時迎向新世代的精神。

晚宴由靳羽西(左)擔任主席，企業家及慈善家陳苓(右)出任聯合主席。(記者范航瑜／...
晚宴由靳羽西(左)擔任主席，企業家及慈善家陳苓(右)出任聯合主席。(記者范航瑜／攝影)

演員陳沖(左起)、靳羽西、京劇表演藝術家胡文閣出席華美協進社晚宴。(記者范航瑜／...
演員陳沖(左起)、靳羽西、京劇表演藝術家胡文閣出席華美協進社晚宴。(記者范航瑜／攝影)

社長葛曉初在晚宴上表示，協會百年來始終是美中兩國之間以文化、教育與對話搭建的橋梁，今晚是向這份遺產致敬，更是以全新決心展望未來的時刻。晚宴主席靳羽西則指出，百年慶典不僅是歷史的回顧，更是協會對下一個百年使命的宣示。

謝峰在晚宴上致辭，追溯華美協進社的歷史貢獻，指出協會自上世紀30年代起便在推動中西文化交流方面扮演先驅角色，並曾協助爭取美國政府向赴美中國留學生提供獎學金支持。謝峰特別提及兩周前美中兩國領導人的北京峰會，「在當前歷史節點上，人文交流比任何時候都更為重要。我希望華美協進社繼續作為文化橋梁，在未來百年持續為兩國人民的相互理解作出貢獻。」

中國駐美大使謝鋒在晚宴上致辭，追溯華美協進社的歷史貢獻，指出協會自上世紀30年代...
中國駐美大使謝鋒在晚宴上致辭，追溯華美協進社的歷史貢獻，指出協會自上世紀30年代起便在推動中西文化交流方面扮演先驅角色。(記者范航瑜／攝影)

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)當日亦向晚宴發出賀辭，稱許華美協進社長年透過文化中心、語言學校、講座及商業教育項目，豐富紐約的文化生態。「移民是紐約建城的重要力量，華美協進社為華人保存並傳揚其文化根脈，在不同社區之間架設溝通橋梁，值得肯定。」

多個在美中關係史上留下印記的家族及學者獲授榮銜。尼克森家族(Nixon Family)由前總統尼克森之孫克里斯多福尼克森考克斯(Christopher Nixon Cox)代表出席，表彰1972年尼克森訪華、開啟美中外交正常化的歷史功績，由女演員陳沖上台介紹並為其頒獎。

布希家族(Bush Family)方面，前總統老布希(George H. W. Bush)基金會主席尼爾布希(Neil Bush)由該基金會創辦總裁及行政總裁費爾斯坦(David J. Firestein)代表受獎，以肯定老布希數十年來對美中外交的深厚投入。洛克斐勒家族(Rockefeller Family)同樣獲頒榮譽，彰顯該家族自19世紀末便與中國結下的文化交流淵源。前香港特區行政長官董建華因長年致力推動美中對話，由其子董立均代表受獎。

普林斯頓大學教授李凱以計算機科學先驅身分獲獎；史丹佛大學教授崔屹則以在永續能源與納米技術領域的卓越貢獻獲譽。謝氏家族基金會聯合創辦人謝明與李永茜夫婦，則因長年支持教育、科研及文化交流而獲表彰。

此次晚宴僅僅是華美協進社百年慶典活動的序章，其完整慶典活動將延續至年末，橫跨音樂、影像與時裝。8月，協會將透過中央公園「夏日舞台」(Summer Stage)系列，帶來韓流男團WayV及EITHER樂團的現場演出，並在林肯中心舉辦「中國周」電影放映。9月則將舉辦時裝晚宴，聚焦華人設計師創作能量。

謝鋒 曼哈頓

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