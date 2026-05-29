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法拉盛商改區執行主任余鈿崧獲表揚

記者戴慈慧╱紐約報導
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皇后區區長理查茲(Donovan Richards，左)向法拉盛商業改進區執行主...
皇后區區長理查茲(Donovan Richards，左)向法拉盛商業改進區執行主任余鈿崧(Dian Song Yu，右)頒發褒揚狀，表彰其長期服務法拉盛商業社區。（記者戴慈慧╱攝影）

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)28日在皇后區政廳舉辦亞太裔傳統月(Asian American and Pacific Islander Heritage Month)慶祝活動，表彰亞太裔社群對皇后區文化、經濟與公共服務的貢獻。當晚共有五位社區人士獲獎，其中華裔代表、法拉盛商業改進區(Flushing Business Improvement District)執行主任余鈿崧(Dian Song Yu)獲頒殊榮。

活動於傍晚展開，現場安排多項亞太裔文化表演，包括韓國長鼓、嘻哈舞蹈、菲律賓文化舞蹈，以及漢服紐約帶來的中國迷你王朝展示與扯鈴舞蹈。

理查茲致詞時表示，區長辦公室近年持續投入資源支持亞太裔社區，包括協助社福機構、改善法拉盛公共設施與醫療設備、推動公園升級，以及在皇后區政廳設立成人教育招生中心，協助居民提升英語能力和參加職業培訓。他也重申，對亞裔的仇恨與暴力絕不能被容忍，區長辦公室將繼續與執法部門和社區組織合作，維護居民安全。

余鈿崧自2010年起擔任法拉盛商改區執行主任，長期推動法拉盛市中心環境改善、商業發展與公共安全。

在余鈿崧及董事會帶領下，法拉盛商改區負責維護商業區內110個垃圾桶和100根燈柱，並透過街道清潔、環境維護與安全補充服務，改善法拉盛市中心整體環境。商改區於2021年完成擴區，服務範圍擴大一倍，年度徵收預算達100萬元，服務超過2000家商戶，進一步鞏固法拉盛作為皇后區重要商業中心的地位。

除商改區工作外，余鈿崧自2017年起擔任皇后區第七社區委員會委員，並擔任紐約市警109分局社區聯絡人，長期參與地方事務。加入法拉盛商改區前，他曾在紐約市經濟發展公司預算部任職，擔任預算分析師及助理副總裁，並畢業於紐約州立大學石溪分校，主修經濟與應用數學。

皇后區亞太裔傳統月慶祝活動表揚五位對社區有貢獻者。（記者戴慈慧╱攝影）
皇后區亞太裔傳統月慶祝活動表揚五位對社區有貢獻者。（記者戴慈慧╱攝影）

韓國長鼓表演為皇后區長辦亞太裔傳統月慶祝活動揭開文化節目序幕。（記者戴慈慧╱攝影...
韓國長鼓表演為皇后區長辦亞太裔傳統月慶祝活動揭開文化節目序幕。（記者戴慈慧╱攝影）

漢服紐約表演者身著華麗傳統服飾亮相。（記者戴慈慧╱攝影）
漢服紐約表演者身著華麗傳統服飾亮相。（記者戴慈慧╱攝影）

法拉盛 皇后區 亞裔

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