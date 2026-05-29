法拉盛商改區執行主任余鈿崧獲表揚
皇后區區長理查茲(Donovan Richards)28日在皇后區政廳舉辦亞太裔傳統月(Asian American and Pacific Islander Heritage Month)慶祝活動，表彰亞太裔社群對皇后區文化、經濟與公共服務的貢獻。當晚共有五位社區人士獲獎，其中華裔代表、法拉盛商業改進區(Flushing Business Improvement District)執行主任余鈿崧(Dian Song Yu)獲頒殊榮。
活動於傍晚展開，現場安排多項亞太裔文化表演，包括韓國長鼓、嘻哈舞蹈、菲律賓文化舞蹈，以及漢服紐約帶來的中國迷你王朝展示與扯鈴舞蹈。
理查茲致詞時表示，區長辦公室近年持續投入資源支持亞太裔社區，包括協助社福機構、改善法拉盛公共設施與醫療設備、推動公園升級，以及在皇后區政廳設立成人教育招生中心，協助居民提升英語能力和參加職業培訓。他也重申，對亞裔的仇恨與暴力絕不能被容忍，區長辦公室將繼續與執法部門和社區組織合作，維護居民安全。
余鈿崧自2010年起擔任法拉盛商改區執行主任，長期推動法拉盛市中心環境改善、商業發展與公共安全。
在余鈿崧及董事會帶領下，法拉盛商改區負責維護商業區內110個垃圾桶和100根燈柱，並透過街道清潔、環境維護與安全補充服務，改善法拉盛市中心整體環境。商改區於2021年完成擴區，服務範圍擴大一倍，年度徵收預算達100萬元，服務超過2000家商戶，進一步鞏固法拉盛作為皇后區重要商業中心的地位。
除商改區工作外，余鈿崧自2017年起擔任皇后區第七社區委員會委員，並擔任紐約市警109分局社區聯絡人，長期參與地方事務。加入法拉盛商改區前，他曾在紐約市經濟發展公司預算部任職，擔任預算分析師及助理副總裁，並畢業於紐約州立大學石溪分校，主修經濟與應用數學。
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