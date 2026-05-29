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華人教育基金會 指導求職者用成果說話

記者高雲兒╱紐約報導
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大紐約區華人教育基金會28日晚舉辦線上「履歷潤飾工作坊」。(會議截圖)
大紐約區華人教育基金會28日晚舉辦線上「履歷潤飾工作坊」。(會議截圖)

大紐約區華人教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)28日晚舉辦線上「履歷潤飾工作坊」(Resume Revamp)，面向學生及職涯新鮮人，講解求職、升學與獎學金申請中履歷撰寫的常見問題。主講人提醒，履歷不是單純羅列經歷，而是要根據申請目標重新組織內容，讓審閱者在短時間內看見申請者的能力與潛力。

工作坊首先強調，履歷寫法應取決於申請目的。若申請實習、兼職或全職工作，履歷應突出工作經驗、技能、項目與證照；若申請大學、研究機會、獎學金或榮譽項目，則應更重視教育背景、學術經歷、研究成果及出版物等內容。主講人指出，履歷欄目順序並非固定規則，而應服務於申請方向，將最相關、最有說服力的經歷放在前面。

針對不少人會在履歷開頭加入「求職目標」(Objective)，主講人表示，在多數線上求職系統中，這一欄已不再必要，因為申請目的通常已由職位本身說明；但若申請獎學金、學術項目或研究機會，求職目標有時可作為個人使命陳述的一部分，是否保留仍需視具體要求而定。

講座中特別強調，履歷最需要打磨的是每段經歷下方的條列內容。主講人建議，撰寫經歷時應避免只寫「學到了什麼」，而要改為呈現「用什麼能力完成了什麼任務、帶來什麼結果」。例如，若只寫學習某項技能，容易讓人覺得申請者仍是初學者；若能改寫為運用該技能協助團隊完成項目，則更能展現實際能力。

主講人也提醒，條列內容應盡量使用具體數字呈現成果，例如完成多少篇文章、帶來多少點閱、提升多少效率、管理多大團隊等。她們指出，數字能讓招聘人員或評審更快抓住重點，也能讓個人經歷的影響力更直觀。條列順序也應依照申請職位的相關性排列，將最重要、最符合申請目標的能力放在前面。

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