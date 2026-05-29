我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美印太司令爭取1.5兆預算 揭反艦炸彈、水雷對付中國艦隊

貝佐斯藍源火箭「熱試車測試」爆炸 火球直衝天際無傷亡

糧食券新規 逾4萬紐約人恐失資格

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「大而美法案」通過後，針對糧食券(SNAP)受益人的工作要求更加緊縮，新規將於6...
「大而美法案」通過後，針對糧食券(SNAP)受益人的工作要求更加緊縮，新規將於6月1日起執行。(記者馬璿╱攝影)

自「大而美法案」(One Big Beautiful Bill Act)通過後，聯邦政府已更改針對糧食券(SNAP)受益人的工作要求，新規將於6月1日起執行。紐約市官員警告，全市近4萬3500名受益人面臨失去福利的風險，全州受影響家庭恐逾30萬戶。

根據市府數據，截至2026年3月，紐約市共有逾170萬居民領取SNAP福利。市府評估，其中約12萬6400人須遵守新工作規定且不符合任何豁免條件，截至目前，逾8萬人已能證明合規，但仍有近4萬3500人尚未達標。

根據哈佛大學甘迺迪學院研究，大而美法案計畫在未來10年內削減SNAP資金約1870億元，約縮減20%，並對工作要求、資格認定及可購買食品類別均做出調整。紐約州過去長期以高失業率為由獲得工作要求豁免，但隨著上述法案生效，豁免資格已告失效，新規已自今年3月1日起生效，並給予受益人三個月寬限期，即最早將於6月1日起削減不合規者的福利。據州長辦公室去年8月發布的公告估計，全州逾30萬戶家庭可能因工作要求等新規而失去部分或全部福利。

市府數據顯示，尚未符合新規定的受益人中，約40%年齡介於18至30歲之間，整體而言近60%為男性。官員指出，年輕人與身障老年人等族群不同，往往不符合豁免條件，是導致此一現象的主因之一。

新工作要求主要針對18至64歲、身體與心理被認定具備工作能力、沒有14歲以下子女、且未符合任何豁免條件的「可工作無扶養責任成人」(Able-Bodied Adults Without Dependents，ABAWDs)，若如未遵守聯邦工作要求，補助將被取消或受限。居民可登錄網站查詢帳戶中的ABAWD通知，相關信件亦已郵寄至各受益人。

根據新ABAWD規定，若要在每三年中持續領取超過三個月的福利，受益人每月須完成80小時的工作、參加人力資源局(HRA)核准的培訓計畫、參加由勞工部或退伍軍人事務部主辦的退伍軍人培訓計畫，或參加勞動力創新與機會法(WIOA)及貿易法下的培訓計畫任一項目。受益人也可透過參加當局核准的工作體驗活動，或從事社區服務志願工作達到要求，每月服務時數須等於家庭SNAP福利金額除以州最低工資，對紐約州居民約為每月14至17小時。

對新規有疑問的受益人，可致電718-SNAP-NOW(718-762-7669)聯繫人力資源局尋求協助，或前往 nyc.gov/AccessHRA查詢相關資訊。

糧食券 紐約市 哈佛大學

上一則

夜生活鬆綁 州府不再限酒吧、餐廳顧客跳舞
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

加州糧食補助新規6月1日生效 26萬人受影響

加州糧食補助新規6月1日生效 26萬人受影響
紐約精益求精獎學金受理申請 符合資格可免學費或獲補助

紐約精益求精獎學金受理申請 符合資格可免學費或獲補助
社安局失誤 喪偶長者福利恐損失逾2萬

社安局失誤 喪偶長者福利恐損失逾2萬
每年不自覺損失幾千元 投保紅藍卡常見8錯誤

每年不自覺損失幾千元 投保紅藍卡常見8錯誤

熱門新聞

國泰航空示意圖。(路透)

國泰航空轉降波士頓 旅客怒控遭丟包：花200元回紐約

2026-05-22 20:29
孟昭文近日譴責川普政府有關綠卡申請的新政策，批評該政策並非針對所謂「最壞中的最壞」移民，而是在攻擊合法移民。(國會資料圖)

孟昭文譴責綠卡新政：打擊合法移民 恐拆散家庭多年

2026-05-23 15:26
圖為被告潘賈斯汀2022年登記在案的影像。(取自紐約州刑事司法服務處)

性剝削至少50少女 華男恐囚70年

2026-05-23 02:25
紐約市清潔局新規要求一至九戶住宅使用官方NYC Bin丟棄一般垃圾，新規夏季期間先發警告，9月8日起全面執法。圖為皇后區住宅外擺放的垃圾桶與回收桶。（記者戴慈慧／攝影）

紐約1至9戶住宅 6月1日起改用官方垃圾桶

2026-05-26 07:15
州警喬裝建築工人，在上州高速公路施工區域內8小時內開出94張罰單。(紐約州警提供)

紐約州警喬裝工人 90號州際公路沿線8小時抓近百超速

2026-05-26 19:43
自「大而美法案」通過後，針對糧食券(SNAP)受益人的工作要求更加緊縮，新規將於6月1日起正式執行。(記者馬璿／攝影)

領糧食券須工作6月1日生效 逾4萬紐約客恐失福利

2026-05-28 16:10

超人氣

更多 >
華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了
異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上

異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上
指控川普性侵獲判賠500萬 女作家卡洛爾遭司法部調查

指控川普性侵獲判賠500萬 女作家卡洛爾遭司法部調查
綠卡面談開始問為何沒回母國申請？律師提建議

綠卡面談開始問為何沒回母國申請？律師提建議
華人留學生陷就業超級地獄 被迫申博避失業潮

華人留學生陷就業超級地獄 被迫申博避失業潮