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逾130組織倡議奏效 紐約州保留亞裔社區3000萬專款

記者范航瑜╱紐約報導
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紐約州年度預算日前確定保留3000萬元亞太裔社區專項撥款，同時在更廣泛的弱勢族群...
紐約州年度預算日前確定保留3000萬元亞太裔社區專項撥款，同時在更廣泛的弱勢族群專款框架下合計撥出9000萬元。圖為聯盟執行總監陳文心在去年的亞美聯盟傳承貢獻獎致詞。(亞美聯盟提供)

紐約州年度預算日前確定保留3000萬元亞太裔社區專項撥款，同時在更廣泛的弱勢族群專款框架下合計撥出9000萬元。此成果由亞裔兒童與家庭聯盟(Coalition for Asian American Children and Families，CACF)與亞美聯盟(Asian American Federation)共同主導，攜手逾130個亞太裔主導或服務社區的非牟利組織，歷時數月密集倡議爭取。

這筆3000萬元專款旨在支援全州約210萬亞裔居民，涵蓋扶貧、教育、公共安全、醫療及心理健康、社會服務等多個領域。倡議組織強調，亞裔是紐約州增長最快的族群，在上述各方面仍面臨系統性障礙，需求持續升溫。CACF聯席執行主任昆丹娜(Anita Gundanna)與梁韶律(Vanessa Leung)表示，聯盟旗下成員機構每日親見社區需求急增，而聯邦政策轉向正衝擊亞裔居民取得語言友善服務及文化項目的能力。

亞美聯盟執行總監陳文心(Catherine Chan)則指出，在聯邦社會服務遭削減、移民權益受威脅、大規模驅逐恐慌蔓延之際，州府選擇繼續投資亞裔社區，傳遞了強烈的關懷承諾。她表示，這筆資金將確保210萬亞裔紐約人在重重壓力下，仍能有尊嚴、有保障地向前走。

州長霍楚(Kathy Hochul)、州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)、州眾議會議長希士提(Carl Heastie)，以及州參議員劉醇逸(John Liu)、州眾議員李榮恩(Grace Lee)等獲各界表揚，被視為此次亞太裔平等預算(AAPI Equity Budget)得以納入州預算的關鍵推手。

儘管各方慶幸關鍵資金獲得保留，倡議組織同時呼籲未來州預算進一步擴大對亞裔社區的投資。他們指出，亞裔群體面臨生活成本攀升、家庭需求增加，以及聯邦政策移動帶來的多重脆弱性。隨著人口持續增長，州府應在語言友善服務、文化醫療與心理健康支援、法律保護等方面相應擴大資源，確保每個家庭都能安身立命。

亞裔 紐約州

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