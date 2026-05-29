州議會友台 宣布5╱27「台灣傳統日」

紐約州議會通過友台決議，宣布5月27日為紐約州「台灣傳統日」。駐紐約台北經文處處長李志強等受邀赴州議會出席會議，並組織主題茶會。(駐紐約台北經濟文化辦事處提供)

紐約州 議會參、眾兩會27日全票通過決議，宣布2026年5月27日為「台灣傳統日」(Taiwan Heritage Day)。決議表決當日，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強以及紐約僑社部分代表受邀前往州議會出席會議，並在表決後舉辦了「台灣傳統日」主題茶會。

決議文表示，美國與中華民國 台灣秉持共同價值觀，共同對21世紀懷抱明確願景，堅定認為自由和民主是和平、繁榮與進步的基石。在此基礎上，美台擁有緊密且長期的經濟關係，2024年雙邊貿易額達1586億元，使台灣成為美國第七大貿易夥伴。「美台21世紀貿易倡議」、「美台教育倡議」等文件也強化了雙方國際合作的紐帶。此外，美台雙方在災難救援、人道援助和醫療援助等方面的合作與經驗交流也長期保持密切溝通。

決議文還強調了紐約州與台灣之間的密切聯繫。指出大量總部位於紐約州的美國500強企業已在台灣投資，同時也有超過300家台灣企業在紐約州有投資，雙方維持互惠關係。此外，紐約州擁有全美最蓬勃發展的華人 社群，其中中華公所、台灣會館、台灣商會、中華總商會等僑社團體也積極致力於台灣政府和僑民與紐約州之間的友好關係，充當了友誼的橋梁。

李志強在致詞時首先對州議會連續多年通過友台決議表達了感謝，同時強調，紐約州當前正在積極發展半導體產業，而台灣正好擁有相關經驗，因此期待雙方能在半導體人才培養等方面進一步合作。在「台灣傳統日」主題茶會上，獲獎音樂家蘇郁涵和吳玟葶演奏台灣民謠組曲，會場還設有展示台灣風情與文化的攤位，州參議員劉醇逸、州眾議員金兌錫(Ron Kim)等民代到場支持。

與李志強一道出席表決會議的還包括紐約中華公所主席伍鋭賢、紐約台灣會館理事長蘇春槐、紐約台灣商會秘書長蔡璧徽和紐約中華總商會董事田麗美等。