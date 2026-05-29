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阿斯托里亞31街改造 居民抗議單車道計畫

記者戴慈慧╱紐約報導
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皇后區阿斯托里亞31街改造案再起爭議。(圖取自Google Map)
皇后區阿斯托里亞31街改造案再起爭議。(圖取自Google Map)

皇后區阿斯托里亞31街改造案再起爭議。逾百名居民日前集會，反對市交通局(DOT)計畫在31街設置受保護單車道。這條大多位於N/W高架地鐵下方的主要道路，近年因車禍頻傳被列為安全改善重點，但從施工、訴訟、法院叫停到市府重推方案，一路波折不斷，也讓31街成為阿斯托里亞最具爭議的街道之一。

DOT今年提出新版設計，範圍從北方大道(Northern Boulevard)延伸至20大道，全長約2.5哩。方案包括設置受保護單車道、增設行人安全島、改善路口視線、調整車道與停車空間，並規畫商家卸貨區、短時段停車位及計程車上下客區。DOT表示，31街高架鐵路柱多、視線受阻，行人、單車與車輛長期混行，2021年至2025年間已有三人死亡、逾500人受傷，改善刻不容緩。

但反對居民與商家認為，31街並非一般道路，沿線有商店、學校、住宅與地鐵站，停車、送貨、接送孩童與長者上下車需求都很高。他們擔心單車道壓縮路面後，會造成交通更混亂，也影響消防車、救護車等緊急車輛靠近建築。部分商家也憂心顧客停車不便，進一步衝擊生意。

31街改造之所以備受關注，與去年風波有關。當時DOT已在部分路段推動單車道工程，隨後遭商家與學校等提告。皇后區州高等法院之後裁定，市府未能證明完成部分必要程序，要求DOT將相關路段恢復施工前狀態，使工程一度停擺。如今市府以更大範圍重提改造，也讓反對聲浪再次升高。

支持者則表示，31街長期對行人與騎士都不安全，高架橋下光線不足、路口穿越距離長，若不重新設計，只會讓事故繼續發生。皇后區第一社區委員會(CB1)上月已表決支持DOT方案。DOT也稱，新設計已納入商家意見，並在部分路段調整為單行，以減少車流衝突並保留停車。

從安全改善到社區反彈，31街的改造一路多舛。隨著抗議聲浪延續，這條阿斯托里亞主要通道未來仍充滿變數。

皇后區 地鐵站

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