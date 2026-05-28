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姚久安、拉加、吳國基 獲法官伍元天獎

記者胡聲橋／紐約報導
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姚久安(中)上台領取「法官伍元天獎」。(記者胡聲橋／攝影)
姚久安(中)上台領取「法官伍元天獎」。(記者胡聲橋／攝影)

在5月亞太裔傳統月之際，位於布碌崙(布魯克林)的紐約州高等法院上訴庭第二分庭於27日舉行「法官伍元天獎」(Hon. Randall T. Eng Awards)頒獎典禮，三名獲獎者分別是亞洲人平等會(Asian Americans for Equality，亞平會)常務副執行總監姚久安、菲律賓裔州眾議員拉加(Steven Raga)和律師吳國基(Kwok Kei Ng)。紐約州高等法庭上訴庭法官萬泰妮(Lilian Wan)主持了這個頒獎典禮。

姚久安是一位受人尊敬的亞裔維權人士，她曾在2000年代初擔任亞平會主管近十年，之後任亞美聯盟(Asian American Federation)執行主任；今年1月起，姚久安又回到亞平會，擔任該機構的常務副執行總監。頒獎詞稱，「在姚久安的領導下，亞美聯盟構建了支持泛亞經濟賦權、倡導精神健康和打擊反對亞裔暴力的計畫，尤其在新冠疫情期間，亞美聯盟為了給亞太裔營造更安全的紐約，發起了『用希望對抗仇恨』的運動」。姚久安曾數次名列「非營利機構百人榜」和「亞裔力量百人榜」榜單。

吳國基(左二)和家人一起上台領取「法官伍元天獎」。(記者胡聲橋／攝影)
吳國基(左二)和家人一起上台領取「法官伍元天獎」。(記者胡聲橋／攝影)

律師吳國基職業生涯一開始在布碌崙家事法庭擔任粵語和國語傳譯。成為律師後，他先後在布碌崙高等法院和民事法院等任職，目前在紐約市刑事法庭擔任上庭律師(court attorney)。頒獎詞稱吳國基「利用自己在法律和語言方面的背景，與紐約州統一法院系統及布碌崙律師協會合作，開發了CLE計畫，以加強法院的語言服務」。吳國基除了在法院的工作外，還致力於促進更具包容性和代表性的法律群體，他曾幫助100名代表性不足的高中學生到法院實習。他還積極參加亞裔美國人律師協會的工作，為社區提供法律服務。吳國基和自己的家人一起上台領獎，他表示將用繼續服務來感謝家人對他的大力支持。

皇后區州眾議員拉加(中)上台領取「法官伍元天獎」。(記者胡聲橋／攝影)
皇后區州眾議員拉加(中)上台領取「法官伍元天獎」。(記者胡聲橋／攝影)

這個獎項以退休的華裔大法官伍元天(Randall T. Eng)命名。伍元天在2012年創造歷史，成為州上訴庭第二分庭首位亞裔首席法官。伍元天大法官也出席頒獎典禮並致辭，鼓勵獲獎者。

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