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曼達尼 走訪皇后區陽邊首屆亞太裔夜市

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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市長曼達尼(Zohran Mamdani)近日前往皇后區陽邊(Sunnyside)，走訪當地首屆亞太裔夜市，共同慶祝5月亞太裔傳統月。(Ed Reed/Mayoral Photography Office.)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)近日前往皇后區陽邊(Sunnyside)，走訪當地首屆亞太裔夜市，慶祝5月亞太裔傳統月，逾50家本地攤商設攤參與。

陽邊位於西皇后區及第七國會眾議員選區內，當日，曼達尼與他已經背書的第七國會選區參選人、現任州眾議員瓦爾德茲(Claire Valdez)一同漫步夜市，並不時停下與攤商及民眾合影。

出席夜市的民選官員，還包括當地韓裔市議員、同時也是第七國會選區另一名參選人元在熙(Julie Won)；以及宣布將不再連任的當地州參議員、參議會多數黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)。

吉納瑞斯表示，活動是一個展示並凸顯陽邊亞太社區的機會。元在熙則在活動致詞中讚揚陽邊為「多元的移民社區」，並肯定扎根當地的小商家。

此外，元在熙也宣布，她將於6月13日舉辦社區街坊派對，慶祝戴維森操場(Michael R. Davidson Playground)啟用。該操場位於當地39大道、50街以及51街之間，在歷經多年延宕、規畫及社區倡議後，於2025年4月動工。

此次活動的主辦方為陽邊商業改進區(Sunnyside Shines Business Improvement District)，合作籌辦方包含皇后區舞蹈節(Queensboro Dance Festival)。參與演出的團體則包括新鮮草原排舞團(Fresh Meadows Line Dance Group)，帶來西藏及中國民俗舞蹈；Chieh & Yoyo帶來台灣雙人舞蹈。韓流樂團(Korean Fever)也在現場帶來了音樂演出。

該活動為慶祝亞太裔傳統月舉辦，也是繼陽邊商改區去年首辦西語裔傳統夜市後，再度推出的族裔文化夜市活動。陽邊近年來亞裔居民穩步增加，根據Niche的統計，約有37%的西語裔、32%的白人以及26%的亞裔。

曼達尼 皇后區 眾議員 陽邊

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