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防廖梓源、陳宇暉悲劇重演 議員提案要求軍中霸凌入刑

記者許君達／紐約報導
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三名國會議員以華裔軍人廖梓源和陳宇暉之名聯合提案，要求行政部門研議將懲治軍中霸凌...
三名國會議員以華裔軍人廖梓源和陳宇暉之名聯合提案，要求行政部門研議將懲治軍中霸凌的條款單獨列入軍法的可行性。圖為陳宇暉出生成長的曼哈頓華埠社區舉辦儀式紀念他。(本報檔案照)

紐約州聯邦眾議員高德曼(Dan Goldman)、加州聯邦眾議員趙美心和夏威夷州聯邦眾議員德田(Jill Tokuda)，日前在國會聯合提出「廖梓源、陳宇暉軍事司法改革提案」(Harry Lew and Danny Chen Military Justice Reform Act)，要求國防部評估將軍中霸凌列為獨立的軍法罪名的可行性，以避免發生在華裔軍人廖梓源和陳宇暉身上的悲劇重演。

出身加州的廖梓源是共同提案人趙美心的表外甥。他2011年在阿富汗服役時，遭遇三名同袍的霸凌和侮辱，因不堪忍受而自我了斷。出身曼哈頓華埠的新兵陳宇暉同樣於2011年前往阿富汗服役，但遭到八名長官的肉體虐待、精神凌辱和種族歧視，一個月後憤而在軍中自盡。

該提案以兩人的遭遇為背景，要求國防部長與一個專門委員會合作，分析在「統一軍事司法法典」(Uniform Code of Military Justice)中單獨設立一條針對霸凌、羞辱、虐待新兵或下級的懲罰性條文是否有必要性和可行性，研究後提出正式修法建議書，並向國會兩院提交報告。

代表曼哈頓華埠的高德曼表示，華埠子弟陳宇暉的死，不僅是他和他家庭的個體悲劇，更是整個社區和美國亞裔的悲劇。趙美心表示，廖梓源和陳宇暉的悲劇並非孤例，而是源於一種更廣泛的軍中惡習，「任何將子女送上戰場為國效力的家庭，都不應再擔心他們的孩子因為同袍的虐待而死」。

該提案共得到15名國會眾議員的聯署，其中包括來自紐約州的孟昭文。提案的參院版本將由紐約州國會參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)提交，她表示，軍人保護我們的國家，而保護軍人則是國會議員的責任。

華埠 加州 紐約州 軍中霸凌

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