老年人健康與健身日 百歲長者領舞

紐約市老人局27日在曼哈頓富利廣場主辦「第33屆年度全國老年人健康與健身日」，吸引逾千名長者參加。(人瑞中心提供)

由紐約市 老人局主辦的「第33屆年度全國老年人健康與健身日」(33rd Annual National Older Adult Health & Fitness Day)，27日在曼哈頓 富利廣場舉行，吸引逾千名長者參加，現場熱鬧而歡樂。

本屆健康與健身日活動以「跨越幾十年的舞蹈：動起來一點點、生活多姿多彩」(Dance Through the Decades: Move a Little… Live a Lot!)為主題，通過跨年代舞蹈、現場音樂表演及多項健身示範，鼓勵長者積極運動、拓展社交，提升身心健康。主辦單位還為參與者準備免費午餐，體現對長者群體的關懷與支持。

當天活動一大亮點，是由多位百歲長者帶領參與者跳健康舞，他們精神矍鑠，動作輕盈，贏得陣陣掌聲，展現「活到老、動到老」的正能量。

紐約市老人局27日在曼哈頓富利廣場主辦「第33屆年度全國老年人健康與健身日」，吸引逾千名長者參加。(人瑞中心提供)

包括華策會及其屬下多間老人中心在內的多個社區機構踴躍參與。其中，人瑞老人中心在主任伍寶玲帶領下，組織超過百名長者參與，隊伍整齊、精神飽滿。該老人中心30多年來持續參與該項年度盛會，已成為活動的中堅力量。

主辦單位表示，全國老年人健康與健身日是全美規模最大的長者健康推廣活動之一，旨在喚起社會各界對長者健康生活方式的重視，並鼓勵長者持續參與體育活動及社區交流，提升生活質量。

參與的老人稱讚本次活動不僅為長者提供了鍛鍊身體的平台，也促進了社區凝聚力，展現紐約市多元文化共融及關愛長者的社會氛圍。