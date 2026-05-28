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閩籍華男住處猝死 同事籲親屬聯繫

記者胡聲橋／紐約報導
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閩籍男子石濤不幸病逝。(石濤餐館同事提供)
閩籍男子石濤不幸病逝。(石濤餐館同事提供)

一名年輕閩籍男子近日在自己的住處病發身亡，他的房東和同事都不知其親屬的聯繫方式，其遺體至今仍存放在法醫處。這名華男的餐館同事邱女士27日向美國亞裔社團聯合總會(亞總會)求助，希望其親屬盡快與亞總會聯繫，為其安排後事。

出生於1991年1月的石濤來自福州市鼓樓區，他10歲時在母親的幫助下移民美國。最近七、八年，石濤一直在布碌崙(布魯克林)一家中餐外賣店當兼職。他自小在美國長大，英語好，做電話接單的工作很得力，深得老闆喜歡。邱女士還說，石濤很樂意幫助別人，人也規規矩矩，因此在餐館人緣不錯。

不過，邱女士注意到，平時體質不佳的石濤從去年開始身體出現狀況，他經常說很累，而且有腿腫現象。今年起，石濤的身體更是迅速走下坡，他曾說自己肚子漲，吃不下食物。邱女士讓石濤去看病，他這才去辦Medicare卡，原本想等到6月1日拿到卡後再去看病，未料已經太晚。

邱女士說，5月13日，她兩次打電話給石濤都不通，最後她讓石濤的房東進屋查看，才發現他躺在地板上，已經斷氣，而且嘴邊有血漬。房東趕緊報警，警方在做完勘察和筆錄後，將遺體送到法醫處做檢查。根據法醫報告，石濤是自然死亡，主要死因第一是胃潰瘍和十二指腸潰瘍引起的腸胃道大出血，第二是高血壓和冠心病。

死去的閩籍移民石濤的餐館同事到亞總會救助，希望其家屬早日得知實情。(記者胡聲橋／...
死去的閩籍移民石濤的餐館同事到亞總會救助，希望其家屬早日得知實情。(記者胡聲橋／攝影)

邱女士說，石濤的母親也在美國，但他和母親似乎聯繫不多，除此以外未聽說他在美國還有其他親戚。邱女士表示，自己和石濤只是同事，不好出面處理後事，但她希望其親屬在得知噩耗後，能迅速與亞總會聯繫。邱女士說，石濤英年早逝，餐館同事都感到很難過，但也希望親屬能來見他最後一面，讓他安息。

亞總會會長陳善莊說，到美國打拚的華人有病一定要看醫生，哪怕沒有保險也要去看病，身體比什麼都重要。亞總會常務會長王孟新提醒民眾若出現身體不適，要尋找病因，及時治療，千萬馬虎不得。

亞總會的聯繫電話：(917)309-5603。

布碌崙 亞裔 布魯克林

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