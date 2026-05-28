王鏑法拉盛籌款 角逐州眾議員盼為下城社區發聲

參選紐約州眾議會第65選區的華人候選人王鏑在法拉盛舉行籌款會，爭取華人社區支持。(記者高雲兒╱攝影)

參選紐約州眾議會第65選區的華人參選人王鏑日前在法拉盛 舉行籌款會，爭取華人社區支持。市議員黃友興、前市議員顧雅明也出席，呼籲選民關注華人在州級政府的代表性。

第65選區涵蓋曼哈頓 下城，包括華埠等移民與小商業密集社區。王鏑表示，他參選的主要原因，是希望把華人與基層居民在住房、治安、收容所設置、語言服務及小商業生存等問題上的聲音帶進州府。他說，許多政策落地後，最先受到影響的是社區居民，但居民往往缺少在決策過程中充分表達意見的機會。

黃友興表示，他與王鏑相識多年，過去曾在反對收容所、遊民所及監獄等社區議題上並肩發聲。他認為，王鏑長期關注華埠與華人社區，了解居民面對政府政策時的困境，若能進入州議會，將有助於讓華人社區在奧本尼擁有更直接的民意管道。

王鏑在活動中表示，今年第65選區州眾議員 選舉共有六人參選，目前他的籌款成績在參選人中居前。參選不是為了個人頭銜，而是希望在政府體系內為社區爭取更具體的資源與尊重。當社區面對不合理政策時，需要有人明確表達居民立場。

王鏑的競選主軸是讓曼哈頓下城維持可負擔、可居住。他主張增加真正可負擔住房，善用公共土地興建百分之百可負擔住宅，並研究將閒置酒店和辦公空間轉為長期住房。王鏑也支持社區警政、打擊非法槍械，並要求政府在規畫收容所等敏感設施時提高透明度。