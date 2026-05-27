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疫後展開亞裔安全工作 紐約武術家郭威賢獲「每日光點獎」

記者顏潔恩／紐約報導
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紐約市資深武術家郭威賢因展開亞裔社區安全與教育工作，榮獲非營利組織Points ...
紐約市資深武術家郭威賢因展開亞裔社區安全與教育工作，榮獲非營利組織Points of Light頒發的「每日光點獎」。(郭威賢提供)

新冠疫情爆發後，針對亞裔的仇恨犯罪與情緒在紐約市增加，促使紐約市資深武術家郭威賢(William Kwok)展開亞裔社區安全與教育工作；他日前榮獲非營利組織Points of Light頒發的「每日光點獎」(Daily Point of Light Award)，對此他表示很感恩也很受鼓舞，「對我來說，這份獎項更像是一份提醒，提醒我這幾年在社區裡做的事情，確實對一些人產生了真正的影響」。

「每日光點獎」是一個國際性志願服務獎項，旨在表彰通過行動改善社區、激勵他人，並為世界帶來奉獻與正面影響的人。

2020年新冠疫情爆發後，紐約亞裔社區開始發生很多仇恨事件，郭威賢見到很多亞裔，尤其長者和女性等弱勢群體，在搭地鐵、走在路上都感到十分不安；同一時間，他患上貝爾氏麻痹症(Bell's palsy)，因當時整座城市陷入停擺、醫療資源有限，他錯過了早期治療的黃金時間，至今仍在緩慢康復中。

「這段經歷對我影響很深，我開始明白，安全感不只是身體上的問題，同時也是心理和情緒問題」，郭威賢解釋道，很多人在面對危險時不是不曉得怎麼做，而是感到壓力時就會僵住，失去反應、發聲、甚至判斷能力。

於是郭威賢通過Martial Arts Education Society，與各個社區機構合作，並舉辦社區安全教育工作坊，學習的課程包括環境警覺、界線建立、降溫處理、旁觀者支援，以及如何在壓力下保持冷靜，作出負責任的反應等，「我一直強調，我做的不是教人打架，而是希望幫助人在恐懼之中，慢慢重新建立清晰感、冷靜，以及『其實自己仍然有選擇』的感覺」。

郭威賢指出，很多參與者剛開始時都很緊張，有些人甚至連大聲說「Stop」都不敢，「但最令我印象深刻的是，很多人參加工作坊之後，會開始重新感覺到自己的身體、聲音，以及自己的界線」。

有位女士曾跟他分享，她以前在地鐵遇到令人不舒服的情況時，第一反應是低頭避開，但參與工作坊後，遇到相同情況時她懂得先停一停、觀察環境、拉開距離，然後清楚表達自己的界線。

也有一名家長說，她的青少年兒子以前一有壓力就會陷入慌亂，但現在懂得先呼吸、冷靜，再慢慢處理問題，「所以我覺得真正的安全感，不只是學會技巧，而是人在壓力下，仍然能夠重新站穩、看清楚，並且作出比較好的選擇。」

「這幾年最令我感動的，是看到很多人由害怕、緊張，慢慢重新建立信心，也有能力回應眼前的情況」，郭威賢說道。

對於這次榮獲這個獎項，他表示很感恩、也很受鼓舞，但並不會只把它看作是個人榮譽，反而是提醒自己推動亞裔安全工作的初衷，「這個獎項對我來說，不只是肯定，也是一份責任，提醒我要繼續踏實地把這件事做下去」。

亞裔 疫情 紐約市

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