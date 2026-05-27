香港功夫電影節 法拉盛6月1日、曼哈頓6月3日登場

第二屆香港功夫電影節6月1日和3日將在紐約免費放映兩場，分別為「鏢人」和「捕風追影」。(美國酒店華裔協會提供)

第二屆香港 功夫電影節5月底將在北美東海岸多地開啟，其中6月1日(周一)和3日(周三)會在紐約放映。電影節的電影免費放映，有興趣的民眾可提前報名索票。

電影節由美國酒店華裔協會、香港南方電影文化基金會、紐約少林寺功夫中心聯合主辦。酒店協會主席陳樂英介紹，本屆電影節將於5月30日和31日首先在多倫多放映兩場，隨後轉移至紐約和華府。紐約場定於6月1日在皇后區法拉盛 、6月3日在曼哈頓 放映，其中法拉盛場將放映懷舊港片「鏢人」，曼哈頓將放映由成龍和梁家輝主演的功夫片「捕風追影」。

酒店協會董事會主席黃華清表示，中國功夫是中華傳統文化瑰寶，20世紀中晚期的香港功夫電影則是中國功夫對外傳播的重要推手，為在年輕一代華裔群體中推廣和傳承這一傳統文化起到了重要作用。從小在美國長大的紐約州參議員陳學理表示，他從少年時代起就對香港功夫電影很感興趣，特別喜歡李小龍的作品。

本次電影節全部免費放映，須提前報名。座位有限，先報先得。6月1日的法拉盛場於晚間6時30分開場，放映地點為AMC Fresh Meadows 7 Theater，報名及詳情諮詢可撥打(718)673-0088；6月3日曼哈頓場時間晚6時30分，地點西34街225號Elite Club，報名撥打(646)339-5898。