我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曝馬家務事 金溥聰：夫妻住對門 馬英九敲門找不到周美青

250周年國慶 白宮變身UFC競技場 川普生日當天上演格鬥秀

香港功夫電影節 法拉盛6月1日、曼哈頓6月3日登場

記者許君達／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
第二屆香港功夫電影節6月1日和3日將在紐約免費放映兩場，分別為「鏢人」和「捕風追...
第二屆香港功夫電影節6月1日和3日將在紐約免費放映兩場，分別為「鏢人」和「捕風追影」。(美國酒店華裔協會提供)

第二屆香港功夫電影節5月底將在北美東海岸多地開啟，其中6月1日(周一)和3日(周三)會在紐約放映。電影節的電影免費放映，有興趣的民眾可提前報名索票。

電影節由美國酒店華裔協會、香港南方電影文化基金會、紐約少林寺功夫中心聯合主辦。酒店協會主席陳樂英介紹，本屆電影節將於5月30日和31日首先在多倫多放映兩場，隨後轉移至紐約和華府。紐約場定於6月1日在皇后區法拉盛、6月3日在曼哈頓放映，其中法拉盛場將放映懷舊港片「鏢人」，曼哈頓將放映由成龍和梁家輝主演的功夫片「捕風追影」。

酒店協會董事會主席黃華清表示，中國功夫是中華傳統文化瑰寶，20世紀中晚期的香港功夫電影則是中國功夫對外傳播的重要推手，為在年輕一代華裔群體中推廣和傳承這一傳統文化起到了重要作用。從小在美國長大的紐約州參議員陳學理表示，他從少年時代起就對香港功夫電影很感興趣，特別喜歡李小龍的作品。

本次電影節全部免費放映，須提前報名。座位有限，先報先得。6月1日的法拉盛場於晚間6時30分開場，放映地點為AMC Fresh Meadows 7 Theater，報名及詳情諮詢可撥打(718)673-0088；6月3日曼哈頓場時間晚6時30分，地點西34街225號Elite Club，報名撥打(646)339-5898。

曼哈頓 法拉盛 香港

上一則

《中國民主黨創黨早期史料彙編》王希哲新書出版 歡迎郵購

下一則

廢棄電子煙危機四伏 隨意丟棄恐釀火災
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

布碌崙藝術電影節 4華裔作品入選短片單元

布碌崙藝術電影節 4華裔作品入選短片單元
香港經典電影「董夫人」 南加放映

香港經典電影「董夫人」 南加放映
周末好去處╱到「無畏號」看經典片、紐約市公共海灘將開放

周末好去處╱到「無畏號」看經典片、紐約市公共海灘將開放
加州擬設5/17李小龍日 金山華社力挺 致敬對亞裔文化影響

加州擬設5/17李小龍日 金山華社力挺 致敬對亞裔文化影響

熱門新聞

國泰航空示意圖。(路透)

國泰航空轉降波士頓 旅客怒控遭丟包：花200元回紐約

2026-05-22 20:29
孟昭文近日譴責川普政府有關綠卡申請的新政策，批評該政策並非針對所謂「最壞中的最壞」移民，而是在攻擊合法移民。(國會資料圖)

孟昭文譴責綠卡新政：打擊合法移民 恐拆散家庭多年

2026-05-23 15:26
31--在畢業典禮的片刻喜悅後，應屆畢業生正面臨一個極度動盪且低迷的就業市場。(記者劉梓祁╱攝影)

畢業即失業？ AI衝擊+政府減支 畢業生求職路艱

2026-05-20 07:23
位於皇后區南部的雲頂世界18日宣布開出場館歷來首個百萬元老虎機彩金。(記者高雲兒／攝影)

雲頂世界開出歷來最大老虎機獎金 曼哈頓男子抱走100萬

2026-05-18 19:47
美國國家氣象局警告，紐約地區20日延續至晚間可能會出現輕微的極端氣候；示意圖。（本報檔案照）

紐約高溫雷暴夾擊 晚通勤高峰或突發洪水…這地區最危險

2026-05-20 15:14
圖為被告潘賈斯汀2022年登記在案的影像。(取自紐約州刑事司法服務處)

性剝削至少50少女 華男恐囚70年

2026-05-23 02:25

超人氣

更多 >
黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺
「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料

「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料
高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅

高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅
伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味

伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味
馬辦風波／精神醫嘆「失智毀2政治英雄」 提醒他別盲目代理

馬辦風波／精神醫嘆「失智毀2政治英雄」 提醒他別盲目代理