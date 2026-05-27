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國殤日 布碌崙保守黨升旗致敬陣亡軍人

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙保守黨國殤日紀念被俘和失蹤軍人。(狄鐘琪提供)
布碌崙保守黨國殤日紀念被俘和失蹤軍人。(狄鐘琪提供)

布碌崙(布魯克林)保守黨於國殤日(Memorial Day)在貝瑞吉舉行年度被俘和失蹤軍人(POW/MIA)旗幟升旗儀式，向陣亡和失蹤的英雄致敬。眾多民代及其代表出席了這次活動並致詞，向英烈表達了敬意。

這次活動於25日上午10時，在布碌崙海岸路(Shore Road)交81街附近的海岸路公園(Shore Road Park)舉行。在眾人的注目禮中，兩名童子軍朗誦起了紀念軍人的詩歌。在這一莊嚴肅穆的背景下，公園局工作人員將黑色的被俘虜和失蹤軍人旗幟和美國國旗一道升上了旗杆，旗幟上還寫著「你們沒有被忘卻」。

布碌崙保守黨主席維拉-馬榮(Frances Vella-Marrone)在紀念現場說，保守黨舉行這項活動已超過40年，從未缺席過一年，即使在新冠病毒肆虐紐約的時候，保守黨也堅持舉行了升旗儀式。維拉-馬榮延續了該黨在此活動中的傳統，念出了布碌崙的被俘和失蹤軍人的名字，她說，「250年前，我們的前輩們為這個國家的獨立而鬥爭，其中有些人再也沒能回家。我們舉行活動，是要記住他們付出的巨大犧牲。有了他們，才有我們的今天」。

紐約州保守黨主席卡薩(Gerard Kassar)、紐約州第11區國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)、州參議員陳學理、州眾議員葉格(Kalman Yeger)、諾瓦霍夫(Michael Novakhov)、布魯克-克拉斯尼(Alec Brook-Krasny)、鄭永佳、譚杜喜(Michael Tannousis)、市議員莊文怡、韋娜芙(Inna Vernikov)和卡爾(David Carr)等民代及其代表參加了這次活動，共同紀念陣亡和失蹤的英雄並向其致敬。

布碌崙 布魯克林

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