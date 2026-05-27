2026台灣夜市8/30登場 邀新州台美三代團聚

主辦方近日拜訪「世界日報」紐約社總部，與社長張宗智會面，介紹今年籌備進展與活動亮點。(記者高雲兒／攝影)

2026「台灣夜市 」(Taiwan Yes! Market)將於今夏末在新澤西 州橋水市登場，主辦方形容，這不僅是一場美食與文化活動，也是台灣社群的溫馨重聚。主辦方26日拜訪世界日報紐約社，與社長張宗智會面，介紹今年籌備進展與活動亮點，表示希望延續去年首屆活動的熱烈回響，打造讓台灣移民家庭、台美第二代、三代與不同族裔朋友都能參與的文化聚會。

此次到訪的代表包括「Taiwan Yes!」總策畫、僑務委員鍾文忠，副總策畫、僑務諮詢委員林映君，副總策畫、僑務顧問吳麗卿，執行總監、北澤西台灣同鄉會會長呂綺偉，北美台灣屏東鄉親會會長王聖喻，以及大紐約客家會會長李惠萍。

北美台灣屏東鄉親會將於7月5日晚間6時，在法拉盛御庭酒樓舉辦23周年會慶暨戴曉君北美巡迴演唱會。(記者高雲兒／攝影)

鍾文忠表示，台灣夜市去年首次舉辦，起因與紐約「台灣巡禮」(Passport to Taiwan)多年累積的成功經驗有關。駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強去年參加該活動後，認為新澤西也有許多台灣人與台美家庭，主辦團隊因此在短時間整合人力與資源，促成了首屆「台灣夜市」(Taiwan Yes! Market)。

主辦方近日拜訪「世界日報」紐約社總部，與社長張宗智會面，介紹今年籌備進展與活動亮點。(記者高雲兒／攝影)

主辦方說，去年首屆活動籌備時間僅兩個多月，但反應超出預期，數千名民眾到場。活動中午12時開始，不少民眾上午11時半前已排隊等候。去年最大的不足是「食物太少」，因此，今年將加強美食攤位安排與供應量，讓民眾有更完整的夜市體驗。

今年活動將設置多個台灣特色美食攤位，預計包括滷肉飯、鹽酥雞、珍珠奶茶、紅豆餅等經典小吃。主辦方也透露，今年將結合「台灣美食巡迴展 」元素，安排廚師示範與食文化推廣，介紹牛肉麵、刈包等具代表性的台灣料理，讓美食不只是販售品項，也成為理解台灣生活文化的入口。

鍾文忠(右)向社長張宗智表示，台灣夜市去年首次舉辦，起因與紐約「台灣巡禮」多年累積的成功經驗有關。(記者高雲兒／攝影)

除美食外，今年活動也將加入更豐富的舞台節目與文化內容。主辦方表示，現場將安排樂團演出、舞蹈表演、民俗技藝及青少年演出等，並計畫邀請在地樂團參與，呈現台灣文化中傳統與當代並存的一面。

主辦方形容，「台灣夜市」不只是市集，也像是新澤西台灣社群的一場大型團聚，去年活動現場便出現許多台灣移民家庭與台美年輕世代。但活動不只是給台灣人「自己熱鬧」，更重要的是把台灣文化介紹給美國主流社會。透過夜市形式，美國民眾可以在輕鬆氛圍中品嘗台灣小吃、欣賞表演、參與遊戲，進一步理解台灣社群在地方上的文化、經濟與社區貢獻。

2026「台灣夜市」活動定於8月30日中午12時至下午6時，在新澤西州橋水市Bridgewater Commons商場停車場舉行。

同日，北美台灣屏東鄉親會也介紹，該會將於7月5日晚間6時，在法拉盛御庭酒樓舉辦23周年會慶暨戴曉君 北美巡迴演唱會，邀請來自屏東牡丹鄉石門部落的金曲獎音樂創作者戴曉君與團隊登台，傳遞台灣音樂的溫度與感動。