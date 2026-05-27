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NBA總決賽恐遇世界盃 6月16日交通拉警報

記者馬雯婷／紐約報導
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紐約尼克隊睽違多年闖進2026年美國職業籃球聯盟總決賽。（路透）
紐約尼克隊睽違多年闖進2026年美國職業籃球聯盟總決賽。（路透）

紐約尼克隊(New York Knicks)睽違多年闖進2026年美國職業籃球聯盟(NBA)總決賽，加上2026世界盃將於6月11日點燃戰火，紐約新澤西地區預期將湧入大量人潮，其中，最可能出現交通大亂的日子，將是6月16日。

據紐約郵報報導，尼克隊此前以四戰橫掃克利夫蘭騎士隊(Cleveland Cavaliers)，拿下東區冠軍，也讓NBA總決賽自1999年後，首次重返曼哈頓麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)。

在總決賽6月3日開打前，尼克隊將獲得九天的休息時間；他們的對手，則將從聖安東尼奧馬刺隊(San Antonio Spurs)與奧克拉荷馬雷霆隊(Oklahoma City Thunder)之間產生。目前，西區決賽戰成2比2平手，系列賽即將迎來關鍵的第五戰。

另一方面，隨著2026世界盃將於6月11日點燃戰火，紐約新澤西地區原本就預期將湧入大量人潮。而大都會人壽體育場(MetLife Stadium)更將於7月19日舉辦世界盃決賽，勢必再度掀起高峰。

其中，最可能出現交通大亂的日子，將是6月16日。當天NBA總決賽可能進行第六戰，而法國對塞內加爾的世界盃賽事，也將於同日在大都會人壽體育場舉行。世界盃期間，該場館將暫時更名為「紐約／新澤西體育場」。

若總決賽真的打到第六戰，尼克隊將於美東時間晚8時30分，在麥迪遜廣場花園主場迎戰對手；至於法國對塞內加爾的世界盃比賽，則預定於下午3時開踢。雖然兩場活動相隔數小時，但世界盃散場返程的人潮，與湧向NBA總決賽現場的球迷，極可能在傍晚時段交會，形成一場交通噩夢。

為了因應龐大人流，賓州車站(Penn Station)與NJ Transit已提前調整通勤措施。

在世界盃賽事於大都會人壽體育場舉行期間，紐約賓州車站將於每場比賽開踢前四小時，限制新澤西交通局乘客進站，以紓解比賽日人潮壓力。

此外，從賓州車站開往新澤西方向的列車，也將優先提供持有世界盃門票的旅客搭乘。

新澤西交通局同時呼籲，若非必要，未觀賽的通勤族應盡量避免於比賽日使用相關交通系統。

而在尼克隊於克利夫蘭以130比93大勝、完成第四戰橫掃後，大批球迷隨即湧上麥迪遜廣場花園外的第七大道瘋狂慶祝。當晚，紐約警察局幾乎疲於奔命，有人爬上路燈高聲歡呼，有人揮舞掃帚衝上街頭，甚至還有球迷站上地鐵設施頂端狂歡。

NBA 世界盃 尼克隊

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