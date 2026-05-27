華埠辦瓶罐回收 支持州議會押金漲價提案

環保團體和社區組織在華埠哥倫布公園聯合舉辦瓶罐回收特別活動，以表達對州議會空瓶回收押金漲價提案的支持。(本報檔案照)

位於曼哈頓華埠 的哥倫布公園(Columbus Park)26日舉辦瓶罐回收 特別活動，回收方以高於當前紐約州 空瓶押金一倍的價格收取廢舊瓶罐，以鼓勵居民積極參與回收，同時表達對州議會全新「空瓶回收提案」(BBBB)的支持。該提案旨在將購買瓶罐裝飲料時的回收押金增加至0.1元，並擴大回收產品的範圍。

本次回收活動由紐約環境倡導機構「Sure We Can」主辦，華埠社區團體「歡迎來華埠 」(Welcom to Chinatown)、「堅尼路研究計畫」(Canal Street Research Project)和連結紐約(NYC Connect)協辦，以每個0.1元的價格從華埠居民手中回收瓶罐，回收範圍還包括當前回收系統中未被接受的部分容器種類，包括運動飲料、咖啡、茶、酒等。「Sure We Can」執行總監卡斯塔利亞(Ryan Castalia)表示，回收押金是目前對於減少飲料包裝垃圾、促進居民主動參與環保行動的最有效方式，紐約州雖然早在1983年就開始採納這一措施，但未能與時俱進。此外，瓶罐有償回收也有助於幫助經濟弱勢人群增加收入來源。

「Sure We Can」的研究顯示，紐約州目前對每個瓶罐收取0.05元的回收押金，2024年的回收率達到68.6%，而在押金價格達到0.1元的奧勒岡等州份，回收率可高達90%。此外，紐約市從事瓶罐回收的人員平均每小時收入僅為5元，不到最低工資標準的三分之一。因此，該機構認為紐約州有必要推進相關立法增加回收押金，此舉將增加每年54億個空瓶罐的回收。

華埠市議員馬泰 (Christopher Marte)當日亦前往哥倫布公園參與回收，以表達支持。