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紐約生存手冊／家居裝修旺季到 貨比三家防騙局

記者胡聲橋／紐約報導
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紐約州消費者保護廳(NYSDCP)提醒民眾提防房屋裝修騙局。圖為工人在Home ...
紐約州消費者保護廳(NYSDCP)提醒民眾提防房屋裝修騙局。圖為工人在Home Depot購買裝修材料。(美聯社)

隨著天氣漸漸轉暖，紐約市又到了家居裝修的旺季，估計有不少家庭都在計畫或大或小的家庭裝修項目。不過，紐約市當前的家居裝修市場良莠不齊，質量差別很大，甚至還有不少騙子。這些騙局可能導致消費者蒙受重大經濟損失、工程品質低劣、工程爛尾及安全隱患。據了解，家居裝修方面的騙局始終名列紐約州消費者投訴榜的前五名，不可不查。

州消費者保護廳(NYSDCP)建議，消費者聘請承包商前，務必做好調查和核實工作，要貨比三家，至少要取得三份書面報價。每份報價單應清楚列明使用的材料、工程範圍、人工費用、預計開工和完工日期，以及付款計畫。

為了核實承包商的資格，必須索取推薦信，也可以透過商業改進局(BBB)、當地消費者機構和州政府紀錄查看線上評論、推薦信和投訴歷史。如果承包商沒有實體辦公地址或經常更換公司名稱，請務必謹慎。

查看當地政府在許可證方面的要求，紐約州不對房屋裝修承包商頒發許可證，但有些郡和地方政府會有這方面的要求。如果當地政府要求承包商持有許可證，務必只聘請持有許可證的承包商。與此同時，消費者應向地方政府諮詢許可證要求和建築規範，確保承包商獲得必要的許可證。

消費者在尋找房屋裝修承包商的過程中，如果遇到以下一種或幾種情況，比如突然有人敲門，聲稱他們有其他工程剩餘的材料；催促立即簽約；只接受現金；拒絕提供許可證或相關文件；在工程開始後不斷發現新的緊急問題；希望消費者通過他們的借貸方融資；要求消費者將保險支票轉給他們，那麼消費者應該引起足夠的警覺。

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