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拉瓜迪亞機場坑洞修復 恢復雙跑道運作

記者戴慈慧╱紐約報導
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拉瓜迪亞機場跑道坑洞問題已搶修完成並重新開放，但機場提醒班機仍可能出現延誤。(美...
拉瓜迪亞機場跑道坑洞問題已搶修完成並重新開放，但機場提醒班機仍可能出現延誤。(美聯社)

紐約市皇后區的拉瓜迪亞機場(LaGuardia Airport)因坑洞關閉多日的跑道已完成修復並重新開放，兩條跑道目前均恢復運作。不過適逢國殤日長周末旅運高峰，機場方面提醒旅客，班機仍可能出現後續延誤，出發前應先向航空公司確認航班狀態。

紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)表示，維修人員20日上午進行例行飛行區檢查時，在4/22跑道附近發現坑洞，隨即關閉該跑道，派出緊急工程與維修人員處理。4/22跑道是拉瓜迪亞機場兩條跑道之一，關閉後使機場起降能力受限，造成大批旅客行程受影響。

航港局原本希望較早恢復跑道運作，但工程人員後續發現其他需要處理的問題，重開時間因此延後。機場表示，工程人員使用探地雷達(ground-penetrating radar)全面檢查飛行區鋪面，找出可能有疑慮的區域後，已先行進行預防性修補；相關修復與檢查完成後，4/22跑道重新開放。

這起事件發生在國殤日長周末出遊潮前夕，對航班調度造成明顯衝擊。坑洞發現當天約有200架次進出港航班取消，另有190架次延誤；到22日上午，拉瓜迪亞機場仍約有150架次航班延誤，約占當日航班13%。

至23日(周六)下午1時，航班追蹤網站FlightAware資料顯示，拉瓜迪亞機場仍有50架次進出港航班延誤、七架次取消。機場官員表示，雖然跑道已恢復使用，但旅客仍應預留時間，並留意航空公司最新通知。

至於坑洞形成原因，航港局表示仍在調查中。

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