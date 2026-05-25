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曼哈頓懸日 照亮夏日天際線 首次觀賞時機5月28、29日

記者范航瑜╱紐約報導
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一年一度的「曼哈頓懸日」(Manhattanhenge)天文奇景即將來臨，落日餘...
一年一度的「曼哈頓懸日」(Manhattanhenge)天文奇景即將來臨，落日餘暉與曼哈頓東西向街道對齊，為紐約市揭開夏季序幕。(記者范航瑜╱攝影)

一年一度的「曼哈頓懸日」(Manhattanhenge)天文奇景即將來臨，落日餘暉與曼哈頓東西向街道對齊，為紐約市揭開夏季的序幕。根據美國自然歷史博物館(American Museum of Natural History)公布的時間，今年首輪觀賞日期為本月28日(周四)及29日(周五)，次輪則在7月11(周六)及12日(周日)。

「曼哈頓懸日」是指夕陽恰好沿曼哈頓棋盤式街道的東西軸線落下，形成壯觀的光影景象。今年28日晚上8時14分，可見半輪太陽懸於街道正中；翌日29日晚上8時13分，則可欣賞到完整圓日穿越街廓的全景。自然歷史博物館研究科學家兼教育總監費蒂(Jackie Faherty)表示，即使錯過四個懸日日期，曼哈頓民眾仍可在7月12日前欣賞到懸日效果。太陽每日落下時仍會穿過街道網格，只是不會精確貼近地平線。

觀賞的最佳地點是較寬闊的東西向街道，包括第14、23、34、42及57街，屆時預計將吸引大批市民與遊客聚集拍照，建議提前至少半小時抵達占位。最受攝影愛好者青睞的地點之一是位於42街的都鐸城天橋(Tudor City Overpass)，從天橋往西俯瞰，42街街廓一覽無遺，高角度將落日、車流與行人盡收鏡頭，層次感極佳，是公認拍攝效果最出色的觀景點。此外，34街、57街及14街亦是熱門選擇，兩側高樓形成天然「隧道效果」，將夕陽框於街道正中。

「曼哈頓懸日」一詞由美國自然歷史博物館天體物理學家泰森(Neil DeGrasse Tyson)首創，距今已有逾25年歷史。費蒂表示，這一景象真正引發全城轟動是在2009年前後，當時她還是博物館的研究生，主動發起公眾觀賞活動，廣邀市民共同欣賞。「消息開始傳開，人們渴望拍下這一刻，活動就這樣病毒式擴散，甚至有人專程計畫赴紐約一睹為快。」

Manhattanhenge一名源自英國史前巨石陣(Stonehenge)，每逢夏至，日出方向與巨石陣的排列完美對齊；而曼哈頓的街道網格與落日也有類似的對齊效果。曼哈頓街道網格與正東西方向有一個固定的偏角，約為29度。因此每年有兩個時間點，太陽落下的方向恰好與街道軸線完美重合。如果街道是正東西走向，懸日就只會在春分和秋分各出現一次；正因為有這個偏角，才造就了5月底和7月初兩輪奇景。

曼哈頓 紐約市

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