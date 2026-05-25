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萊辛頓公車專用改道 預計提升旅速近三成

記者許君達╱紐約報導
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市府啟動曼哈頓萊辛頓大道的公車專用道升級改造工程，新車道將被轉移至道路內側，以避...
市府啟動曼哈頓萊辛頓大道的公車專用道升級改造工程，新車道將被轉移至道路內側，以避免公車被路邊臨時停靠的車輛阻礙，預計能提升平均旅速26%。(MTA提供)

市交通局即日起開始在曼哈頓萊辛頓大道(Lexington Avenue)60街至52街路段重新畫定公車專用道，將原本位於最外側的專用道改在次外側，以避免臨時停靠車輛對正常行駛公車的阻礙、提高運營效率。

根據市府的介紹，改造工程將公車專用道的位置進行微調，改在受停車影響較小的道路中央，並在靠近路口的位置為右轉彎的車輛預留出借道轉線的空間。這種設計2019年在萊辛頓大道96街至60街之間的路段開始啟用，經過多年實踐，發現其能幫助途徑公車的平均旅速提升26%，行人受傷事故減少35%。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)指出，由於常有違法駕駛員在位於道路最外側的公車專用道上臨時停車，使公車不得不頻繁向內借道並線，既增加停止等待時間，又增加刮蹭事故風險。而新式公車道設計可在最大程度上保證直行的公車保持正常車速，避免車道受阻。

目前，萊辛頓大道60街至52街之間的路段共有M101、M102、M103三條常規公車線，以及BxM1、SIM6、SIM11、SIM22和SIM6四條跨區快速巴士路線行駛，日均服務客流7萬1000人次，但平均旅速卻僅有每小時5哩。

與此同時，市府亦在曼哈頓麥迪遜大道(Madison Avenue)、布碌崙(布魯克林)弗萊布許大道(Flatbush Avenue)開始了公車專用道的升級改造工程，交通局還承諾在今年晚些時候重啟布朗士富敦路(Fordham Road)的公車專用道規畫工作。曼達尼市府在上任之初，曾承諾提升公車服務品質並爭取公車免費。

曼哈頓 曼達尼

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