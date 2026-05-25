亞太裔社區組織獲資助 CACF基金創新高

全州共有33個社區組織獲「亞太裔社區發展基金」，圖為CACF此前與亞裔團體倡議，籲亞太裔社區獲更多撥款。(CACF提供)

亞裔 兒童與家庭聯盟(Coalition for Asian American Children and Families，CACF)宣布，2026至2027年度「亞太裔社區發展基金」（AAPI Community Development Fund)獲獎名單出爐，全州共有33個社區組織入選，為該基金成立以來最大規模的一屆。

CACF表示，今年每個獲資助組織將獲得5000元至3萬元不等的經費支持，近八成資金將投入紐約市 以外的社區組織，顯示紐約州 亞太裔社群在地域、族裔與服務需求上的多元性。本屆獲資助組織涵蓋首府地區、中紐約、手指湖、中哈德遜、紐約市、長島及西紐約等地。

CACF共同執行主任昆丹娜(Anita Gundanna)與梁韶律(Vanessa Leung)表示，在亞太裔傳統月公布完整獲獎名單深具意義，33個組織入選，不僅創下基金歷史新高，也反映社區第一線服務的廣度與迫切需求。她們指出，自基金成立以來，亞太裔社區發展基金一直為紐約州各地社區組織提供關鍵支持，協助這些扎根地方的團體推動心理健康、社區安全、療癒、種族識讀，以及多元社會服務。

紐約市獲資助組織包括「大都會亞洲聾人協會」(Metropolitan Asian Deaf Association)、「Esther Ha基金會」(Esther Ha Foundation)等，市外獲資助組織則包括水牛城華人醫生及醫學學者協會(Buffalo Chinese Health Professionals Inc)、紐約州府華人社區中心(Chinese Community Center of Capital District of New York, Inc.)等。CACF表示，基金由紐約州府支持，並有賴亞太裔公平預算聯盟(AAPI Equity Budget Coalition)長期倡議，這些組織將持續在各個社區提供符合文化與語言需求的服務，回應亞太裔居民面臨的安全、健康與社會支持挑戰。