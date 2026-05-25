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挺陽邊車場開發 民主黨參選人憂與川普合作

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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第七國會選區民主黨初選日益升溫。該選區內的陽邊車場大規模開發，為此次選戰焦點。圖...
第七國會選區民主黨初選日益升溫。該選區內的陽邊車場大規模開發，為此次選戰焦點。圖為此前紐約市經濟發展局曾經公布的陽邊車場建案的可行性研究。(取自紐約市經濟發展局)

第七國會選區民主黨初選日益升溫。根據最新公布的民調，約43%選民尚未決定支持人選，在已表態選民中，市長曼達尼(Zohran Mamdani)背書的州眾議員瓦爾德茲(Claire Valdez)以微弱優勢領先；四位參選人均表態支持推動皇后區陽邊車場(Sunnyside Yard)大規模開發案，但對可能需與川普政府合作持保留態度。

根據最新公布的Emerson/PIX11民調，約43%選民尚未決定支持人選。在已表態選民中，州眾議員瓦爾德茲以23%領先，布碌崙(布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)以21%緊追其後，市議員元在熙(Julie Won)支持率為13%，律師庫馬爾(Vichal Kumar)約1%。該選區覆蓋西皇后區及北布碌崙部分地區，因老牌議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)宣布退休而出現席位空缺。

該選區內的陽邊車場大規模開發，為此次選戰焦點。該開發案由市長曼達尼於今年2月在與川普會面後提出，旨在重啟過去未能推進的市府構想。項目據估計至少耗資210億元，計畫在現有鐵路車場上方搭建大型平台，興建約1萬2000個住宅單位。當在近日參選人論壇被問及是否支持以聯邦資金推動開發時，四人均表態支持。

維樂貴絲親自挑選的接班人雷諾索表示，期待與市長和聯邦密切合作，完成這個項目。但他也承認，對與川普合作感到擔憂。獲得曼達尼及美國民主社會主義(DSA)黨支持的瓦爾德茲表示，她對必須與川普打交道沒有那麼擔心，並說她的角色更多將是倡導爭取資金，「陽邊車場是解決我們住房危機的一個世代性機會。」

元在熙與庫馬爾均表示「有條件支持」。元在熙此前批評提案突然公布以來並未通知當地居民或民意代表，計畫必須回應基礎設施需求。此次則表示將推動一個「保證成功、並能滿足社區需求」的方案。庫馬爾表示與本屆政府合作，和在不認同本屆政府的情況下仍能有效推動事情，是兩回事。「我參選，就是要做到後者。」

民主黨 川普 曼達尼

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