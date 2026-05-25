皇后區無照拖吊猖獗 黃友興呼市府加強管制

皇后區無照拖吊車亂象再受關注。圖為車輛被正常拖吊畫面。(記者許振輝╱攝影)

皇后區 無照拖吊車亂象再受關注。一名皇后區阿斯托利亞(Astoria)汽車鈑金修理廠老闆近日在社群媒體發布的影片顯示，他在法拉盛 草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)內駕駛裝有隱蔽拖吊裝置的皮卡車甩尾，並公開招募司機加入車隊。影片引發地方民代與市府部門關切，市消費者與勞工保護局(DCWP)表示，已因顧客投訴對其公司展開調查。

據紐約當地媒體Gothamist報導，涉事者為Nizo Motors老闆David Borukhov。他在影片中對其4萬5000名Instagram粉絲表示，若受夠「沒錢」、想要「更多錢、更多機會、更多成長、更多生活方式」，可聯絡其團隊加入拖吊車隊。影片中，他駕駛的皮卡配有不易察覺的拖吊裝置，並在公園內留下燒胎痕跡。市公園局及地方民代表示，正與市警局合作審查此事。

市勞保局證實，Borukhov的拖吊執照在2016年已失效，他本人及其汽車修理廠均未取得在紐約市 從事拖吊業務的執照。

據新聞報導及官方紀錄，自2010年以來，涉及持照及無照拖吊車的車禍已造成至少15人死亡。報導同時指出，部分無照拖吊車被稱為「追車者」(chasers)，常在車禍發生後高速趕往現場，試圖搶先拖走受損車輛。拖吊司機可從送往修理廠的車輛中抽取佣金，車輛價值越高，佣金越高。一旦車輛進入修理廠，維修費、保管費等費用可能迅速累積，造成車主負擔。

Borukhov在社群媒體上長期高調展示豪車、拖吊車及奢華生活，並將拖吊業描繪為快速賺錢的門路。他曾在播客中形容拖吊與修車行業充滿「腎上腺素」、衝突與競爭，並稱自己在行業中經歷多次打鬥和車輛撞擊。他也曾在影片中聲稱，過去有警員向其提供車禍現場資訊；市警局證實，其提及的警員後來遭逮捕並受到聯邦起訴。

市警發言人表示，今年至今，警方已在12次針對市內高速公路非法拖吊的執法行動中，向拖吊車開出300多張傳票，並將於今年夏天向法拉盛草原可樂娜公園增派警力。

市議員黃友興表示，市府必須加強打擊失控的無照拖吊產業。他批評，這類社群影片等於向外界傳遞「可以違法而不受懲罰」的訊息。他表示將尋求方法要求相關影片下架。此外，他並與代表史泰登島部分地區的市議員Frank Morano共同呼籲州府採取行動，要求車管局堵住導致非法拖吊車激增的漏洞。