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國殤日全美商店多照開 郵局、銀行 、Costco休息

記者戴慈慧╱紐約報導
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國殤日作為聯邦假日，政府機關、郵局、法院、銀行及股市多數休息；但不少超市、藥房、...
國殤日作為聯邦假日，政府機關、郵局、法院、銀行及股市多數休息；但不少超市、藥房、餐廳與大型零售商仍照常營業。(本報檔案照)

國殤日(Memorial Day)作為聯邦假日，25日(周一)政府機關、郵局、法院、銀行及股市多數休息；但不少超市、藥房、餐廳與大型零售商仍照常營業，部分店家則可能採取節日縮短營業時間。民眾若計畫採買、寄件或辦理銀行業務，出門前最好先查詢各分店時間。

郵政與金融服務方面，美國郵政署(USPS)25日不投遞一般信件與包裹，郵局分行也關閉；UPS與FedEx多數取件、投遞服務暫停，僅保留部分緊急或特殊配送服務。由於國殤日屬聯邦假日，多數銀行分行也不營業，但ATM與網路銀行仍可使用；紐約證交所與納斯達克等美國股市同日休市。

政府機關與學校同樣受影響。包括車管局(DMV)、圖書館、法院、市政廳等非必要政府辦公室25日多數關閉，公校及多數大學也通常放假。民眾若需辦理證件、繳費或到法院處理案件，應改在假期後確認開放時間。

零售與採買方面，多數大型商店、超市與餐飲連鎖店仍會開門，且不少業者推出國殤日促銷。沃爾瑪(Walmart)、目標百貨(Target)、Trader Joe's、全食超市(Whole Foods)、Aldi等多數門市預計營業；CVS、Walgreens等藥房也多數開放，但藥房櫃台可能縮短時間或因地點而異。Costco則是少數在國殤日關閉的主要零售商之一。

國殤日原為紀念在美軍服役中陣亡者的節日，也常被視為夏季非正式開始。由於長周末出遊、烤肉與採買需求增加，許多商店即使營業，也可能遇到人潮或調整時間。民眾前往超市、藥房、賣場或餐廳前，仍應先上網或致電確認鄰近分店是否開放，以免白跑一趟。

Costco 郵政 沃爾瑪

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