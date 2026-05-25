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黃敏儀法拉盛辦第五屆國殤日紀念式

記者高雲兒╱紐約報導
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紐約市議會副領袖、第20選區市議員黃敏儀22日下午在法拉盛凱辛娜公園(Kisse...
紐約市議會副領袖、第20選區市議員黃敏儀22日下午在法拉盛凱辛娜公園(Kissena Park)韓戰紀念碑前，舉辦第五屆法拉盛國殤日紀念儀式。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市議會副領袖、第20選區市議員黃敏儀(Sandra Ung)近日在皇后區法拉盛凱辛娜公園(Kissena Park)韓戰紀念碑前，舉辦第五屆法拉盛國殤日紀念儀式，緬懷為國捐軀的將士。退伍軍人、民選官員、學生、社區組織及居民到場參與，並在儀式最後於紀念碑前獻花致敬。

黃敏儀表示，國殤日並不只是另一個假日，也不只是夏季非正式開始的象徵，而是一個應當停下腳步、反思並致敬的莊嚴時刻。她說，這一天是為了紀念那些為保護自由而獻出生命的軍人，後人有責任確保他們的服務與犧牲不被遺忘。

皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)表示，感謝黃敏儀舉辦這場特別儀式，向所有為捍衛自由而犧牲生命的人致敬。國會眾議員孟昭文(Grace Meng)也表示，美國將永遠感謝這些軍人在保衛民主制度時展現的勇氣、服務與終極犧牲。

當天，法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis High School)JROTC儀仗隊參與儀式，幼獅青少年管弦樂團成員演奏愛國音樂，美國印度教寺廟協會(Hindu Temple Society of America)的Ravi Sivachariar為儀式祈禱。253童子軍團(Boy Scouts Troop 253)成員在現場分發鮮花，供參與者在韓戰紀念碑前獻花。

出席儀式的退伍軍人組織包括美國越戰退伍軍人協會第32分會(Vietnam Veterans of America Chapter 32)、海外戰爭退伍軍人協會(Veterans of Foreign Wars)、大紐約韓戰退伍軍人協會(Korean War Veterans Association of Greater New York)，以及紐約韓國海軍陸戰隊退伍軍人會(Korean Marine Corps Veterans New York)。

儀式中也表彰了黃敏儀辦公室舉辦的國殤日作文與詩歌比賽得獎學生。每名學生在現場朗讀得獎作品，並獲頒市議會表揚狀。今年得獎學生包括PS 244一年級學生Alyssa Mei Uch、PS 242二年級學生程瑞(T.J. Quan)、PS 32三年級學生Iona Bae、PS 20四年級學生Tahmid Laskar，以及PS 163五年級學生戴穎喬(Ivana Tai)。

儀式中也表彰了黃敏儀辦公室舉辦的國殤日作文與詩歌比賽得獎學生。(記者高雲兒╱攝影...
儀式中也表彰了黃敏儀辦公室舉辦的國殤日作文與詩歌比賽得獎學生。(記者高雲兒╱攝影)

當天，法蘭西斯路易斯高中JROTC儀仗隊參與儀式，幼獅青少年管弦樂團成員演奏愛國...
當天，法蘭西斯路易斯高中JROTC儀仗隊參與儀式，幼獅青少年管弦樂團成員演奏愛國音樂。(記者高雲兒╱攝影)

黃敏儀表示，國殤日並不只是另一個假日，而是一個應當停下腳步、反思並致敬的莊嚴時刻...
黃敏儀表示，國殤日並不只是另一個假日，而是一個應當停下腳步、反思並致敬的莊嚴時刻。(記者高雲兒╱攝影)

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