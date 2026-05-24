民調：曼達尼盟友紐約民主黨國會初選領先

前市主計長蘭德(圖)在國會第十選區民主黨初選中大幅領先聯邦眾議員高德曼。(本報檔案照)

根據最新的艾默生學院(Emerson College Polling)民調 ，紐約市兩場民主黨 國會初選中，市長曼達尼 (Zohran Mamdani)的盟友均展現強勁勢頭，前市主計長蘭德(Brad Lander)在國會第十選區民主黨初選中大幅領先聯邦眾議員高德曼(Dan Goldman)，而第七選區的競選則由瓦爾德茲(Claire Valdez)以微弱優勢領先。

在第十選區中，獲得曼達尼背書的蘭德以57%對23%領先高德曼，仍有20%選民尚未做決定；民調顯示蘭德在所有年齡層中均領先，其中在40歲以下選民中支持度最高，達73%對15%。

針對此數據，高德曼競選團隊發言人質疑表示，這個結果與他們獲得的數據不一致，並引用一份與高德曼相關的超級政治行動委員會(super PAC)的早期民調，顯示蘭德領先幅度較小，並認為此次調查未能反映6月初選預期的選民結構。

蘭德競選團隊則表示，即便民調結果樂觀，他們仍不會鬆懈，「我們正面對白宮中的極端勢力、引發移民恐慌的移民暨海關執法局(ICE)探員，以及試圖用金錢買下選舉的億萬富翁，但在這裡，社區的互相支持正是我們反擊的方式。」

在第七選區，另一位獲曼達尼支持的參選人瓦爾德茲以23%對21%領先布碌崙(布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)，另一名參選人、皇后區市議員元在熙(Julie Won)則為13%，仍有43%選民未做出決定；其中該選區有呈現明顯的年齡差異，40歲以下選民更支持瓦爾德茲，50歲以上選民更支持雷諾索。

在第12選區，州眾議員拉舍(Micah Lasher)以22%領先，州眾議員博雷斯(Alex Bores)以20%緊隨其後，前總統甘迺迪(John F. Kennedy)的外孫史洛斯柏格(Jack Schlossberg)的支持率為11%、前共和黨律師康威(George Conway)為10%，仍有32%選民未做決定。

民調也顯示，在這三個選區中，民主黨初選選民對曼達尼的支持度都很高，第七選區為78%，第十選區為79%，第12選區則為66%。