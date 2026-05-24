世界盃帶動商機 曼達尼推26元餐飲

在6月11日前完成登記的商家，可在7月4日前獲贈兩箱共96個紀念杯，先到先得。(取自市長辦公室)

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)、2026世界盃 紐約新澤西主辦委員會(FIFA World Cup 2026 NYNJ Host Committee)及市旅遊暨會展局(NYC Tourism + Conventions)22日聯合宣布，推出多項扶持小商家的計畫，鼓勵紐約市 民與外來遊客在世界盃期間走遍全市五大區消費。

其中，「五區贏家特惠」(Five Borough Winners Special)計畫是此次的核心項目，全市各區參與的餐廳、酒吧及餐飲店將在世界盃期間推出每份26元的餐飲優惠，讓市民和遊客能以固定價格用餐飲酒。目前已有近600家遍布五區的店家報名參與，曼達尼呼籲有意加入的餐飲業者前往nyctourism.com登記。

商家參與計畫有三種方式，包括推出任何形式的26元餐飲特惠，包括套餐、飲料搭配小食、單品優惠等；免費贈送限量紀念杯，每個行政區各有專屬設計，容量24盎司、可重複使用；或同時採取上述兩種方式。在6月11日(周四)前完成登記的商家，可在7月4日(周六)前獲贈兩箱共96個紀念杯，先到先得。計畫截止登記日期為7月1日(周三)，活動期間為6月11日至7月19日(周日)。

曼達尼強調，市民不必購買昂貴球票，也能融入世界盃氛圍，「無論是在皇后區傑克遜高地(Jackson Heights)的餐廳、布朗士的酒吧，還是布碌崙(布魯克林)中部的咖啡店觀賽，世界盃都應該讓每位紐約市民都能參與其中。」

此外，主辦委員會即將推出「歡迎世界獎勵」(Welcome World Rewards)集點計畫。參與者可在合作店家簽到累積積分，換取官方周邊商品、球迷活動體驗，甚至有機會獲得7月19日在大都會人壽球場(MetLife Stadium)舉行的世界盃決賽門票。參與「五區贏家特惠」的商家也將同步納入集點平台，消費者可一邊享用優惠，一邊累積積分。

曼達尼此前已宣布推出「紐約社區護照」(NYC Neighborhood Passport)計畫，鼓勵民眾在賽事期間走訪移民社區、文化機構、小商家及社區活動，並在全市蓋章留念。市府還計畫在旅遊局網站推出活動日曆及互動數位地圖，並在五大區舉辦免費官方球迷活動，以及在全市50所公立學校舉辦世界盃體育日。