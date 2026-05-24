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長島市新建案申請重分區 遇阻

記者戴慈慧╱紐約報導
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21日土地用途公聽會上，開發團隊以空拍圖說明長島市46大道21-31號建案位置。...
21日土地用途公聽會上，開發團隊以空拍圖說明長島市46大道21-31號建案位置。(會議視頻截圖)

皇后區長島市(Long Island City)Court Square一帶一項新建案申請，21日在皇后區區長辦公室土地用途公聽會上引發周邊居民反對。開發商計畫將現有一層樓商業建築，改建為11層樓、約84戶的住商混合大樓，但因現行分區不允許如此密度，開發商因此正向市府申請重新分區。

該址位於46大道21-31號，靠近紐約當代藝術博物館分館MoMA PS1、Court Square地鐵站、Jackson大道商圈及長島市Trader Joe's生活圈。

開發方表示，該址多年未有實質發展，鄰近地鐵、巴士與商業設施，適合增加住房供應。若申請獲准，大樓將約8萬1000平方呎，其中約21戶列為強制性包容性住宅(MIH)，也就是可負擔住房。開發方還表示，第二社區委員會已以32票對2票支持該案，認為項目可帶來新住房、一樓商業空間及部分社區改善。

不過，多名居民在公聽會上表示反對，質疑規模過大，將改變原本低層住宅街區的生活樣貌。居民代表Insu Lee指出，開發案環境評估文件原本以70戶為基礎，但公聽會上開發方確認目前設計為84戶。他認為，戶數前後不一並非小事，因為實際入住人口將影響公共空間、交通與基礎設施負擔，市府應要求開發方補正資料後再繼續審查。Lee並表示，他在一周內已收集近百份反對請願簽名，反映附近居民的高度憂慮。

住在相鄰45路21-28號的屋主Melissa Guan表示，她與丈夫、年幼女兒及母親住在面向開發基地的單元。若11層樓大樓緊鄰而起，家中朝南窗戶的自然採光與通風恐被永久阻擋。她說，家人把積蓄投入住房，原本打算長期紮根社區，不應因一次分區變更而失去基本生活品質。她也擔心地下停車場開挖可能影響鄰近建築地基安全，並表示不排除透過法律途徑維權。

另一名居民Olivia Wang則批評，該案雖提供部分可負擔住房，但深度不足，也沒有提供公共空間。她說，長島市近年快速發展，社區真正需要的不只是更多高樓，也包括基礎設施、開放空間與更能負擔的住房。她要求市府若不否決該案，至少應要求開發商降低衝擊、提高可負擔住房承諾，並建造公共廣場。

停車與施工也是爭議焦點，開發方表示，該案依法不需提供停車位，但仍規畫15個地下車位；施工期估計16至18個月，將依規採取支撐、監測、防落物及降噪措施。居民則認為，46大道為狹窄單行道，兩側已有路邊停車，鄰近又有MoMA PS1等人流設施，地下停車場出入口恐增加交通與行人安全風險。

反對居民強調，他們並非反對住房或長島市發展，而是反對在資料未釐清、公共空間不足、鄰近住戶受衝擊未充分評估的情況下提高開發密度。皇后區區長辦公室則將彙整公聽會證詞，就該案向後續市規畫程序提出建議。

皇后區 地鐵站 長島市

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